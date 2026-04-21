Québec conclut une entente avec les médecins spécialistes

Le gouvernement du Québec a conclu une entente de principe avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) pour le renouvellement de l’Accord-cadre 2023-2028. Les détails de l’entente seront dévoilés après présentation aux membres de la FMSQ.

C’est la première annonce d’envergure depuis l’assermentation de Christine Fréchette comme première ministre du Québec.

«Je l’ai dit, il fallait trouver une solution, et rapidement. L’entente de principe respecte la capacité de payer des Québécoises et des Québécois et permettra d’améliorer l’accès aux soins pour l’ensemble de la population. Une chose est certaine: on doit poursuivre notre travail de collaboration pour le bénéfice des Québécois», affirme-t-elle dans un communiqué.

«Tant le gouvernement que la FMSQ avaient des contraintes. Nous avons trouvé une voie de passage», ajoute France-Élaine Duranceau, présidente du Conseil du trésor.

Après les omnipraticiens, les spécialistes

Les détails seront dévoilés ultérieurement. L’essentiel des discussions portent sur l’augmentation des salaires des médecins. Le gouvernement offrait 11% sur 5 ans, les médecins spécialistes demandaient 14,5%.

Certains éléments forts controversés des négociations ont été levés plus tôt cette année. Le gouvernement du Québec a assouplit sa loi 2, qui modifie le régime de rémunération des médecins, afin d’en arriver à une entente avec les médecins omnipraticiens.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.