Loi 2: entente de principe avec les médecins omnipraticiens

Une percée s’annonce dans le conflit opposant le gouvernement Legault et le réseau de la santé concernant la Loi 2. Une entente de principe vient d’être signée avec la Fédération des médecins omnipraticiens (FMOQ).

La FMOQ en a fait l’annonce jeudi matin sur ses réseaux sociaux. Selon la Fédération, la rencontre avec le premier ministre François Legault la semaine dernière a permis de débloquer les négociations.

«La FMOQ accueille favorablement cette entente de principe, qui constitue une étape importante dans le contexte actuel. Nous saluons par ailleurs la décision du premier ministre Legault de s’engager personnellement dans ce dossier afin d’intervenir rapidement, de freiner le désengagement et les départs de médecins de famille québécois et d’accroître l’accès des Québécois à la médecine de famille», écrit l’organisme sur Facebook.

«Nous avons toujours eu pour objectif d’améliorer la prise en charge des Québécois. Je remercie l’équipe de la FMOQ, dont le Dr Amyot, qui a accepté de s’assoir avec nous pour trouver une voie de passage», affirme pour sa part le premier ministre dans un communiqué diffusé jeudi matin.

Application de la loi reportée

Les détails de l’entente seront seulement dévoilés après que les membres de la FMOQ aient eu l’occasion de l’entériner. Les détails leur seront présentés vendredi lors d’une série de webinaires.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, laisse entendre que certains changements dans la rémunération des médecins auront tout de même lieu.

«Nous l’avons dit, il fallait revoir le mode de rémunération des médecins et améliorer l’accès aux soins pour tous les Québécois. Nous ne commenterons pas plus les détails pour l’instant», affirme-t-il.

Entre-temps, le gouvernement a annoncé son intention de déposer un projet de loi reportant l’application de la Loi 2 au 28 février. Elle devait entrer en vigueur dès le 1er janvier.

Un autre projet de loi sera ensuite déposé pour modifier la Loi 2 en fonction des détails de l’entente, une fois que la FMOQ l’aura entérinée.

Le gouvernement négocie aussi avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Aucune avancée n’est toutefois en vue.

Un gouvernement sur la sellette

Le gouvernement Legault est critiqué de toutes parts depuis des mois. La Loi 2 revoit le mode de rémunération des médecins et impose des objectifs de patients pris en charge. De nombreux médecins ont dénoncé la mesure et craignent que leur rémunération soit coupée par des dizaines de milliers de dollars chacun, voire plus de 100 000$, même s’ils atteignent les objectifs.

Plusieurs cliniques médicales ont annoncé leur fermeture prochaine à la suite de l’adoption de la Loi 2 sous baîllon, en octobre.

En plus des médecins, la loi a été critiquée par des syndicats, par des organismes communautaires et même par des municipalités. Tous craignent une réduction de l’accès aux soins.

Mercredi, une pétition de plus de 66 000 signatures réclamant le retrait de la Loi 2 a été déposée à l’Assemblée nationale.