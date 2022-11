Marc Tanguay devient chef par intérim du PLQ

Le député de LaFontaine Marc Tanguay est nommé chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), selon divers médias.

Les députés André Fortin et Monsef Derraji s’étaient écartés de la course plus tôt cet avant-midi. Les deux élus laissent la porte entrouverte à une possible course à la chefferie du parti.

Le caucus libéral s’est rencontré jeudi afin d’identifier qui succèdera à Dominique Anglade de façon intérimaire. L’exécutif du PLQ doit ensuite entériner la décision prise par le caucus. Marc Tanguay a été avare de commentaires lorsqu’il s’est présenté devant les médias, en matinée. Il doit à nouveau rencontrer la presse au cours des prochaines heures.

Plus de détails à venir