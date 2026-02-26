Renouvellement de bail: rappel des droits des locataires

Votre propriétaire demande une forte augmentation de loyer? Vous n’êtes pas obligé de l’accepter. En cette période de renouvellement des baux, la Ville de Montréal rappelle aux locataires leurs droits et les ressources disponibles pour les accompagner dans leurs démarches.

«Informez-vous sur vos droits. Il est possible de discuter avec votre propriétaire et de négocier les conditions proposées», souligne la responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, Caroline Braun.

Ressources disponibles pour les locataires

Pour soutenir les locataires, la Ville de Montréal recommande l’utilisation de l’outil en ligne développé par l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM). Cet outil permet de repérer facilement les unités disponibles, en fonction du nombre de pièces et de l’échelle de prix.

De plus, les locataires sont invités à se tourner vers les comités logement de leur quartier. Ces organismes offrent un accompagnement personnalisé et des conseils adaptés à chaque situation, jouant un rôle crucial dans la défense des droits locatifs, particulièrement pour les ménages les plus vulnérables.

L’accès à un logement abordable demeure un défi à Montréal. Malgré une stabilisation des prix et une augmentation des taux d’inoccupation dans différentes catégories de logements, le nombre d’unités disponibles demeure largement insuffisant pour baisser la pression à la hausse sur les loyers.

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