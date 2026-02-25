Sondage: le gel des loyers à l’inflation intéresse

Un récent sondage Léger commandé par Québec solidaire révèle que 85% de la population québécoise soutient la proposition du parti de geler les hausses de loyer à l’inflation. Cette mesure vise à atténuer les effets de la crise du logement qui sévit actuellement dans la province.

La crise du logement continue à sévir au Québec, même si certaines données laissent entrevoir une embellie à venir. Selon Ruba Ghazal, cette situation explique le soutien massif à l’idée d’ateler les loyers au niveau de l’inflation.

«Si l’appui est aussi fort, c’est parce que la crise du logement n’a jamais été aussi grave», a-t-elle déclaré. Elle souligne que, depuis huit ans, les loyers augmentent près de trois fois plus vite que l’inflation.

En effet, si les augmentations de loyer avaient suivi l’inflation depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ, un 4 et ½ coûterait 24,8% plus cher aujourd’hui qu’en 2018. Or, les locataires ont subi une hausse moyenne de 64,3% pendant cette période. Face à cette situation, Québec solidaire propose de geler les loyers à l’inflation dès la première année de son mandat.

Les propriétaires majoritairement d’accord

Fait notable, l’appui à cette mesure ne se limite pas aux locataires. Environ 82% des propriétaires se montrent également favorable à la proposition de Québec solidaire. Le sondage ne fait toutefois pas de distinction entre les propriétaires d’immeubles locatifs et les personnes qui possèdent leur propre domicile.

«La grande majorité des propriétaires sont sensibles à la crise du logement et sont d’accord que le far-west actuel n’est pas une solution», a affirmé Ruba Ghazal. Elle pointe du doigt une minorité de spéculateurs et de propriétaires mal intentionnés qui profitent de la situation pour augmenter démesurément les loyers et évincer des familles.

Ce sondage survient quelques semaines après la mise en oeuvre de nouvelles règles pour limiter les hausses de loyers. Le Tribunal administratif du logement a fixé la hausse de loyers à 3,1% pour 2026. Le taux du TAL n’est toutefois qu’une suggestion. Québec solidaire propose un contrôle des loyers plus contraignants.

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