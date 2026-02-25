3500 signatures pour des brigadiers près des écoles secondaires

La députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, a déposé une pétition totalisant 3500 signatures à l’Assemblée nationale pour réclamer l’ajout de brigadiers scolaires près des écoles secondaires. Cette initiative vise à améliorer la sécurité des élèves du secondaire, notamment près de la Royal West Academy dans Montréal-Ouest.

La pétition repose sur des études montrant que les accidents impliquant des piétons âgés de 10 à 17 ans sont plus fréquents que ceux touchant les plus jeunes. Ces données ont convaincu les pétitionnaires de l’importance d’étendre le service de brigade scolaire aux élèves du secondaire.

«Cette pétition nous permettra de demander au gouvernement de se pencher sérieusement sur cet enjeu et d’évaluer les ajustements nécessaires pour mieux sécuriser les abords de certaines écoles secondaires», affirme Désirée McGraw. «La sécurité de nos adolescents mérite une attention concrète. Nous souhaitons ouvrir la discussion et inviter le gouvernement à examiner les risques bien réels que vivent certains élèves aux intersections dangereuses. Prévenir plutôt que réagir devrait toujours être notre priorité.»

Situation préoccupante dans Montréal-Ouest

Dans les 18 derniers mois, trois élèves du secondaire ont été percutés à une intersection près d’une école secondaire dans la circonscription de Mme McGraw, soit la Royal West Academy. Un groupe de parents de cette école est d’ailleurs à l’origine de la pétition.

«Tous les enfants du Québec – qu’ils soient au primaire ou au secondaire – méritent un trajet sécuritaire vers l’école», affirme Joanna Duy, mère d’un élève de l’Academy. «Comme parents, nous voulons les encourager à utiliser le transport collectif et actif pour s’y rendre de façon autonome. Cependant, lorsqu’une école secondaire est située dans un secteur présentant des risques importants pour les piétons, une intervention concrète s’impose sous la forme d’un brigadier scolaire afin d’aider ces jeunes, certains âgés d’à peine douze ans, à se rendre à l’école sans risque de blessure ou de décès.»

L’Assemblée nationale a 15 jours pour décider si les élus se pencheront sur la pétition en commission. Le gouvernement aura ensuite 30 jours pour émettre une réponse, soit à compter de la date de dépôt de la pétition ou à compter de la fin de l’étude en commission s’il y a lieu.

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