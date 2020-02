Concrétiser ses projets au Salon ExpoHabitation

La 11e édition du Salon ExpoHabitation de Montréal se tiendra du 6 au 9 février au Stade Olympique. Cet évènement accueillera plus de 400 exposants et représentants de l’industrie du logement.

Construction, rénovation, décoration, aménagement, achat ou location: tous les particuliers pourront y concrétiser leurs projets ou simplement s’inspirer des dernières tendances en matière d’habitat. De l’appartement à la maison de vacances en passant par le chalet et le condo de ville, tous les types de nids y seront représentés.

«Ce rassemblement d’experts est une occasion unique pour rencontrer des fournisseurs, discuter de ses projets et demander des devis, explique Jean Saad, directeur du Salon. Si on part de zéro ou qu’on ne connaît pas l’industrie, c’est très intéressant de pouvoir rencontrer les artisans et établir une relation de confiance avec eux.»

Pour tous les projets

La multitude de kiosques prévus sur place devrait répondre à tous les projets des visiteurs, aussi variés soient-ils. Acheter un condo? Rénover une salle de bain? Décorer une cuisine? Changer de système de fenêtres? Reverdir l’extérieur? Ils n’auront qu’à poser leurs questions!

Des reconstitutions d’intérieurs et des prototypes leur permettront de visualiser les produits et les matériaux disponibles pour réaliser leurs objectifs. Des inventions plus originales seront aussi l’occasion de découvrir de nouvelles options d’habitat telles que des mini-maisons ou des roulottes de luxe.

Des ateliers thématiques seront également proposés sur place, ainsi que des conférences gratuites et des consultations juridiques pour répondre aux questions que de nombreux particuliers se posent, concernant la copropriété par exemple.

Une sortie en famille

Cet évènement familial proposera des activités divertissantes pour occuper les enfants pendant que leurs parents visitent le site. Des structures de jeux gonflables et des terrains pour jouer au basket, par exemple, seront accessibles aux plus jeunes.

Entre 40 000 et 45 000 visiteurs sont attendus à cet évènement, il est donc conseillé d’acheter ses billets à l’avance sur le site d’ExpoHabitation.