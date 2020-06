Les meilleurs traiteurs de Montréal pour vos partys

Pour un anniversaire, un shower de bébé ou la fête des Pères de dimanche prochain, pourquoi ne pas prendre congé de cuisine et profiter de vos invités au maximum? Ces traiteurs, parmi les meilleurs de Montréal, sauront s’occuper délicieusement de l’estomac de vos convives.

Miss Prêt à Manger Prêt à Table Sushi à la Maison

Miss Prêt à Manger

misspretamanger.com

L’époustouflant menu de Miss Prêt à Manger change chaque semaine selon les arrivages. Depuis 10 ans, la chef Kimberly Lallouz met l’accent sur les produits locaux tout en proposant des options sans gluten, sans lactose et végétariennes. Le choix des services offerts est tout aussi varié: réceptions d’affaires ou privée, cafétéria mobile, réception de mariage, planification d’événements, service de bar…

Très élaboré, le menu de Miss Prêt à Manger se décline en différentes catégories: déjeuner, dîner, sandwich, salade, menu froid et menu chaud. Un plat d’agneau tranché en croûte au cumin, une salade de crevettes à la mangue et aux avocats avec vinaigrette à la coriandre ou encore un plateau végétarien de tofu grillé à la marocaine avec sa sauce aux citrons confits et aux olives… Appétissant!

Coup de cœur de la rédaction:

Les nouilles asiatiques façon street style sont relevées, parfumées et cuites à la perfection. Servies dans de petites boîtes chinoises individuelles, elles font sensation auprès des invités.

Prêt-à-Table

pretatable.ca

L’entreprise Prêt-à-Table de Société traiteur offre un service de plats prêts-à-réchauffer. Le concept consiste à se faire livrer à la maison des repas complets, tels un chili végétarien ou un macaroni aux truffes et au fromage, et de les réchauffer avant de les poser sur la table. Mais pas seulement! Il est aussi possible de commander des boîtes grazing.

Les boîtes grazing sont idéales pour tout genre de célébrations. Elles sont offertes en différentes formules: originale, végétarienne, végétalienne, déjeuner, sucrée ou encore la boîte célébration, et elles se composent de délices variés tels des charcuteries, des fromages, des fruits frais et secs, des noix, des pains, des craquelins, des trempettes maison, des chocolats, des bonbons, du maïs soufflé, etc.

Fête des Pères:

À l’occasion de la fête des Pères, les bulles Chandon Californie et le service Prêt-à-Table se sont associés pour offrir aux papas l’occasion de trinquer et de bien manger. À l’achat d’une boîte grazing version originale ou végétalienne, deux mini-bouteilles de Chandon Californie sont offertes gracieusement.

Sushi à la maison

sushialamaison.com

Vous ne connaissez pas le service de traiteur de sushis de Geneviève Everell? Vous ferez une belle découverte! Les plats sont cuisinés chez vous et devant vous; les cuisiniers de Sushi à la maison sauront en mettre plein la vue à vos invités. Ceux-ci pourront regarder la préparation des sushis et poser des questions avant de les déguster.

Au menu? Diverses formules! La plus classique d’entre elles est la «soirée sushi» où sera servi aux convives un menu trois services composé de tartares, de makis frits, de pizzas sushi, suivi d’un repas créé sur mesure. La soirée se termine par un savoureux plateau de sushis desserts. Il est possible d’obtenir des options végétariennes.

Nouveau livre:

Le 27 mai dernier, VÉGÉ, le nouveau livre de Geneviève «Miss Sushi» Everell, est arrivé en librairie. Elle y présente 50 recettes de ses classiques déclinées en version végé.