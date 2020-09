Trois recettes à base de riz pour débuter l’automne

En plus d’être abordable, sans gras, sans gluten et riche en potassium, magnésium, vitamine B6 et en fer, le riz est délicieux et polyvalent. Saviez-vous que le riz consommé au Québec provient très souvent des États-Unis? Au fil des ans, ils ont acquis une réputation exceptionnelle comme producteurs de riz de grande qualité. Voici donc trois recettes à mettre au menu cette semaine pour rendre honneur à ce petit grain ancestral.

Poivrons farcis à la mexicaine

Ces poivrons sont farcis d’un généreux mélange à base d’ingrédients savoureux parmi lesquels on retrouve des haricots noirs, du maïs, des piments et du riz des États-Unis. Très faciles à préparer, ils ajoutent une note colorée à tous les repas. Il est possible d’utiliser des poivrons rouges, jaunes ou verts pour mettre un arc-en-ciel de couleurs au menu!

INGRÉDIENTS

8 gros poivrons

3 tasses (750 ml) de riz des États-Unis, cuit

1 boîte (19 oz/541 ml) de haricots noirs, égouttés et rincés

1 tasse (250 ml) d’oignons hachés

1/3 tasse (75 ml) de poivrons rouges, coupés en dés

1 c. à soupe (15 ml) de jalapeños, finement hachés

1/2 c. à thé (2 ml) de cumin moulu

1/2 c. à thé (2 ml) d’origan séché

1/2 tasse (125 ml) de fromage Monterey Jack, râpé

Sel et poivre

Garniture: des tranches de jalapeño (facultatif)

PRÉPARATION

Couper le dessus de chaque poivron. Retirer les graines et les membranes, puis les rincer. Cuire les poivrons 5 minutes dans suffisamment d’eau bouillante pour les couvrir, puis égoutter. Assaisonner l’intérieur des poivrons avec du sel et du poivre, puis réserver. Dans un bol, mélanger le riz, les haricots, le maïs, l’oignon, le poivron rouge, les jalapeños, le cumin et l’origan. À l’aide d’une cuillère, déposer 1 tasse (250 ml) du mélange de riz dans chaque poivron. Les placer debout dans un plat de cuisson de 9 x 13 po. Couvrir avec une feuille d’aluminium et cuire au four préchauffé à 350°F (180°C) pendant 20 minutes. (Ajouter environ 5 minutes au temps de cuisson si la préparation a été réfrigérée). Retirer la feuille d’aluminium et saupoudrer les poivrons avec le fromage. Cuire jusqu’à ce que le fromage fonde, soit environ 5 minutes. Garnir avec les tranches de jalapeño.

Salade de chou frisé, riz et courge musquée

Le chou frisé et le riz brun sont un mariage parfait au paradis de la nutrition. Ajoutez-y en remuant des lamelles croustillantes de courge musquée, versez un filet de cette vinaigrette rafraîchissante et obtenez une salade hors du commun idéale pour l’automne.

INGRÉDIENTS

2 tasses (500 ml) de riz brun américain, cuit

1/3 tasse (75 ml) de poivrons, coupés en dés

2 tasses (500 ml) de chou frisé, émincé

1 tasse (250 ml) de courges musquées, taillées en juliennes

1 pomme gala, tranchée finement

1/3 tasse (75 ml) d’amandes grillées, tranchées

Vinaigrette aux fines herbes

3 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive

3 c. à soupe (45 ml) de vinaigre de vin blanc

1 c. à soupe (15 ml) de basilic, romarin et thym frais, haché (chacun)

1 c. à soupe (15 ml) de moutarde de Dijon

1 gousse d’ail, finement hachée

½ c. à thé (2 ml) de flocons de piment de Cayenne

¼ c. à thé (1 ml) de sel kasher et de poivre

PRÉPARATION

Mélanger le riz et les poivrons dans un bol, puis déposer en rangée dans une assiette de service. Placer le chou frisé, la courge musquée et la pomme sur l’assiette de service aussi en rangées. Garnir le chou frisé d’amandes. Battre au fouet tous les ingrédients de la vinaigrette et verser sur la salade à l’aide d’une cuillère.

Casserole de saucisses, de rapini et de riz

Une délicieuse combinaison de rapini amer, de riz, d’oignons caramélisés sucrés et de saucisses italiennes fortes. Rapide à préparer, ce plat nécessite surtout des ingrédients de tous les jours. Parfait pour les soirs de semaine, ce repas tout-en-un équilibré plaira aux membres de la famille.

INGRÉDIENTS

1 petite botte (environ 6 tasses) de rapini, hachée

1 c. à soupe (15 ml) de beurre

1 c. à soupe (15 ml) d’huile végétale

3 saucisses italiennes, les boyaux retirés

1 oignon espagnol, tranché

3 gousses d’ail, hachées finement

½ c. à thé (2 ml) de flocons de piment fort broyés

½ c. à thé (2 ml) de graines de fenouil

¼ c. à thé (1 ml) de sel et de poivre

2 c. à thé (10 ml) de sucre

1 tasse (250 ml) de tomates en dés, en conserve, égouttées

½ tasse (125 ml) de bouillon de poulet

1 c. à thé (5 ml) de sauce Worcestershire

1 c. à thé (5 ml) de vinaigre balsamique

3 tasses (750 ml) de riz américain blanc ou brun à grains longs, cuit

½ tasse (125 ml) de fromage de chèvre, émietté

2 c. à soupe (30 ml) de persil frais, haché

PRÉPARATION

Porter une grande casserole d’eau salée à ébullition. Ajouter le rapini et cuire pendant trois minutes, ou jusqu’à ce qu’il soit tendre. Égoutter et réserver. Dans une grande casserole sur feu moyen, ajouter le beurre et l’huile. Émietter la viande de saucisse dans la casserole. Ajouter l’oignon, l’ail, les flocons de piment fort, le fenouil, le sel et le poivre. Couvrir partiellement et laisser cuire, en remuant souvent, de 12 à 14 minutes ou jusqu’à ce que les oignons soient tendres. Parsemer de sucre et laisser cuire, en remuant, jusqu’à ce que les oignons soient très caramélisés, sans être brûlés. Ajouter les tomates, le bouillon de poulet, la sauce Worcestershire et le vinaigre. Mélanger en prenant soin de racler le fond pour récupérer les sucs de cuisson. Laisser mijoter, en remuant, jusqu’à ce que le liquide épaississe. Ajouter le rapini et le riz; remuer jusqu’à ce qu’ils soient bien mélangés. Parsemer de fromage de chèvre et de persil.

Recettes fournies par inforiz.com