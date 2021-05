Un présent pour l’avenir à la fête des Mères

À l’heure où l’on se questionne de plus en plus sur notre consommation et son impact sur l’environnement, pourquoi ne pas offrir un cadeau écologique et durable qui fera plaisir à toutes les amoureuses de la nature?

Un abonnement fleuri

Un bouquet de fleurs livré chaque semaine à la maison, voilà une idée de cadeau aussi séduisante que parfumée ! L’abonnement comprend quatre bouquets, grands ou petits. À la ferme Wild Thing, située dans les Cantons de l’est, on cultive des fleurs sans intrants chimiques, à l’esthétique naturelle, et qui changent au gré des saisons. En ce moment, les bulbes sont en vedette. Il est possible de ramasser le bouquet à un point de chute de votre quartier ou de le recevoir par livraison. Il suffit alors de laisser un seau ou un vase rempli d’eau à votre porte chaque mercredi, et vos fleurs y seront déposées. wildthingfermeflorale.com, abonnement de quatre semaines à partir de 112$.

Un arbre pour respirer

Un présent durable ? Et comment ! Un arbre pour compenser les émissions de CO2 sera planté au nom de la personne choisie. S’il existe d’autres entreprises du Québec qui compensent les émissions de GES par la plantation d’arbres, Carbone Boréal est la seule qui permet d’offrir un arbre à vos proches. Un simple chèque cadeau – pour un ou plusieurs arbres à planter – permet de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Votre maman recevra, par courriel, un certificat de compensation qui identifie le nombre d’arbres plantés, leur localisation géographique, ainsi quela quantité de CO2 retenu dans le temps. carboneboreal.uqac.ca. Un don de 40 $ permet de planter environ 10 arbres.

Une carte de souhaits à semer

Un mot doux dans une carte, c’est bien, mais une carte qui se transforme en fleurs et fines herbes, c’est encore mieux! C’est ce que la papeterie montréalaise Flowerink propose. Elle offre des cartes de souhaits écoresponsables et compostables. Le papier utilisé est ensemencé de graines de fleurs sauvages ou de fines herbes. Il suffit de le planter en terre et de laisser la magie opérer. flowerink.ca, à partir de 8,80$

Une bougie responsable

La collection Plant the Box est composée de bougies à la cire de soja sans OGM. Elles viennent dans un emballage végétal biodégradable et plantable, incrusté de graines assorties à l’odeur de votre bougie : menthe écrasée, herbe coupée ou vigne de tomates sauvages entre autres parfums. Il suffit de retirer la bougie de sa boîte, de mettre l’emballage dans l’eau et de le planter en terre. Il ne vous reste qu’à arroser et vous obtiendrez en quelques semaines des plants de tomates, du thym, des tournesols ou des coquelicots. annexvintage.com, 36 $ l’unité

Des outils bien pensés

Les outils de bambou sont beaucoup plus écologiques que ceux de plastique. Le bambou est une plante qui ne nécessite ni pesticides ni engrais chimiques. La pelle et le râteau d’OLA Bamboo sont légers et biodégradables. Les mesures en centimètres intégrées sur la pelle vous permettent de mesurer en tout temps la bonne profondeur au moment de planter vos graines. En plus d’êtres jolies, les gravures sur le manche offrent une bonne poigne pour manier l’outil. Un cadeau pratique et durable. olabamboo.com, à partir de 17,99 $

De la tisane en vrac

Nouvelle adresse verte située dans le Mile-End, le concept-store Maka propose toutes sortes d’articles destinés à réduire sa production de déchets ménagers, dont d’odorantes tisanes en vrac. Emballées dans des sacs en papier recyclable, ces infusions d’herbes médicinales sont préparées au Québec et se targuent de vertus relaxantes et digestives. Ortie, lavande, camomille ou valériane : laissez-vous guider par les conseils de la propriétaire, aromathérapeute de formation. carebymaka.com, 19,99$ les 100 grammes.