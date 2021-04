4 boîtes gourmandes pour la Fête des Mères

Bec sucré ou salé, pour elle seule ou à partager avec ceux qu’elle aime, gâtez votre maman avec une boite gourmande cette année pour la fête des mères ! Cette sélection de coffrets met les artisans et restaurateurs d’ici à l’honneur, de quoi ravir ses papilles et son cœur.

Coffret de douceurs

L’une régale les Montréalais de délices chocolatés, l’autre de cosmétiques parfumés. Les entreprises Juliette & Chocolat et JB Skin Sävvi ont rassemblé ce qu’elles offrent de meilleur dans ce coffret à fondre de plaisir composé de neuf cœurs au chocolat fourrés, d’une tablette de chocolat au lait et de fruits rouges séchés, d’une tartinade au caramel fleur de sel et d’une bougie aux pétales de pivoine.

79,99$, en édition limitée sur http://www.julietteetchocolat.com

Panier à l’italienne

Pour gâter mama comme il se doit, les Halles d’Anjou proposent une sélection de produits locaux inspirés de la gastronomie italienne. Parmi elles, les incontournables sauces et pâtes fraîches du comptoir Pastafresca, les fromages et charcuteries de l’épicerie Cavallaro, les grains à espresso de Café Plantation, les petits sablés décorés de La Panetière, le vin orange du Domaine Ridge vendu chez Parti Bière et un surprenant vinaigre balsamique rosé de la Fromagerie des Nations.

Environ 90$ pour la sélection, à composer sur place. http://www.hallesdanjou.com

Brunch gastronomique

Le chef Olivier Perret et son équipe du Renoir ont concocté un brunch à emporter aussi copieux que savoureux pour célébrer la Fête des Mères autour d’une table digne du grand restaurant. Saumon fumé, beignets de crabe, saucisses de volaille, pommes de terre rôties, gaufres au sirop d’érable, viennoiseries et mignardises à partager sont de la partie, faciles à réchauffer grâce aux instructions rédigées sur leurs emballages.

150$ le brunch pour 2, à commander du 6 au 9 mai sur www.restaurant-renoir.com

Cocktails acidulés pour l’apéro

Si l’apéro est une tradition familiale, cet ensemble à cocktails (ou mocktails pour ceux qui ne boivent pas d’alcool) devrait taper dans le mille. Conçu par l’entreprise montréalaise Liquid Chefs, elle comprend un assortiment de sirops faits maison, de fruits et fleurs séchés, d’infusions et d’accessoires pour préparer des breuvages festifs. Quatre boites sont disponibles : la Mule à préparer avec de la vodka, la Caraïbes idéale pour les amatrices de rhum, la Spritz et la Gin pétillant. Il est aussi possible de composer son propre assortiment sur le site.

À partir de 69$ la boite, à commander sur www.liquidchefs.ca