Des vins de plaisir pour égayer le mois de janvier

Janvier est un mois difficile à affronter. Les fêtes sont passées, les grands froids se pointent le bout du nez et le manque de soleil se fait cruellement sentir. On a besoin de se remonter le moral avec des vins de plaisir. Des vins qui se dégustent facilement et qui s’accordent à la majorité des plats. Faisons contre mauvaise fortune bon gré et profitons du temps froid pour se réconforter avec de bons plats et des vins gouleyants. Voici des cuvées qui ne manqueront pas de mettre de l’ambiance dans vos chaumières.

Serracavallo Besidiae Calabria 2019

La recette de soupe minestrone de la semaine est un délicieux mélange de légumes, d’ail et de parmesan. Cette multiplicité de saveurs délicates et la prévalence de l’acidité amenée par l’incomparable Grana Padano exigent un vin vif, léger et aux notes végétales, comme cette élégante cuvée en blanc de Calabre. Élaboré en majeure partie avec un cépage local, le pecorello – auquel on a ajouté un peu de chardonnay et de riesling – ce vin de plaisir affiche une rafraîchissante acidité. Si on rajoute un zeste de citron dans la soupe, le mariage sera parfait avec les notes d’agrumes de ce joli calabrais bio.

Vin blanc

Italie, Calabre

Code SAQ: 14515460

Prix : 22,15$

Weingut Pittnauer Pitti 2018

Janvier est le mois pour découvrir des vins de plaisir savoureux et pas trop tanniques. Ce vin issu de la culture biologique en est le parfait exemple. Moyennement corsé avec des notes de fruits noirs mûrs, de réglisse et une pointe végétale, il se laisse boire le temps de le dire! Deux cépages typiques de la région du Burgenland le composent à parts égales: le blaufrankisch et le zweigelt. Si vous ne connaissez pas les vins rouges d’Autriche, commencez par celui-là. Sa texture soyeuse et son côté voluptueux vous feront tomber en amour. Parfait pour accompagner une fondue chinoise ou un filet de porc au jus. Boire frais.

Vin rouge

Autriche, Burgenland

Code SAQ: 14444201

Prix: 18,45$

Château Puyfromage Francs Côtes de Bordeaux

Provenant d’un domaine familial qui a toujours eu à cœur le développement durable, ce vin a été élaboré avec un souci à la fois environnemental et qualitatif. Millésime après millésime, c’est une valeur sûre! Un vin de plaisir fait de merlot majoritairement (72%) assemblé avec une petite quantité de cabernet-sauvignon et de cabernet franc. Sa structure est souple et sa texture, ronde. On y sent bien les fruits (groseille, cassis, cerise) agrémentés de petites notes herbacées de thym. Si vous avez envie d’un carré de porc, d’un risotto aux champignons ou de keftas au tzatziki, il constitue un mariage parfait.

Vin rouge

France, Bordeaux

Code SAQ: 33605

Prix: 16,95$

Recette

Soupe minestrone avec Grana Padano

La croûte du Grana Padano rehausse merveilleusement la saveur de cette soupe minestrone. Accompagnez-la d’un sandwich au fromage grillé et créez ainsi le parfait dîner de semaine!

Portions: 6

INGRÉDIENTS

45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive extra-vierge

250 ml (1 tasse) d’oignon jaune, coupé en dés

125 ml (½ tasse) d’oignon rouge, coupé en dés

3 gousses d’ail, finement hachées

250 ml (1 tasse) de carotte, coupée en dés

250 ml (1 tasse) de céleri, coupé en dés

250 ml (1 tasse) de fenouil, coupé en dés

250 ml (1 tasse) de pommes de terre rouges, coupées en dés

250 ml (1 tasse) de courgette, coupée en dés

500 ml (2 tasses) de chou frisé, tiges retirées

Sel et poivre noir fraîchement moulu au goût

1 l (4 tasses) de bouillon de légumes

1 croûte de fromage Grana Padano

250 ml (1 tasse) de petites pâtes, cuites et égouttées

250 ml (1 tasse) de haricots cannellini en boîte, rincés et égouttés

190 ml (¾ tasse) de fromage Grana Padano

PRÉPARATION

Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile d’olive à feu moyen-élevé. Ajouter les oignons, puis cuire 2 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient caramélisés. Ajouter l’ail et cuire environ une minute. Ajouter les carottes et le céleri et cuire jusqu’à ce qu’ils soient légèrement tendres et translucides. Ajouter le fenouil, les pommes de terre et les courgettes un à la fois, en remuant entre chacun de ces ajouts. Pendant la cuisson, hacher le chou frisé, puis réserver. Ajouter le bouillon et la croûte de fromage dans la casserole. Porter la soupe à ébullition. Ajouter le chou frisé haché et assaisonner de sel et de poivre. Réduire le feu et laisser mijoter 15 minutes. Mettre les pâtes cuites et les haricots cannellini dans la casserole, et cuire encore 5 minutes. Retirer du feu et rectifier l’assaisonnement. Garnir chaque bol de fromage Grana Padano fraîchement râpé et d’un filet d’huile d’olive. Servir et savourer!

Recette fournie par Les icônes de la gastronomie européenne, disponible sur iconsofeuropeantaste.eu.