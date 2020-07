COVID-19: Chloé répond à vos questions

Vous avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 et vous ne savez pas quoi faire? Vous devez vous isoler et avez besoin de soutien?

Le leader montréalais des soins de santé virtuels Dialogue apporte aux Canadiens des réponses en temps réel à ces questions et à bien d’autres en lien avec le coronavirus grâce au lancement d’une assistante médicale virtuelle baptisée Chloé pour la COVID-19. Facile à utiliser et automatisée, cette ressource s’appuie sur l’intelligence artificielle pour apporter une aide quotidienne aux personnes en isolement et leur indiquer où et quand se faire tester pour le virus.

«Lorsque la pandémie a frappé, nous nous sommes demandés ce que nous pouvions faire pour aider le public», déclare Alexis Smirnov, cofondateur et directeur de la technologie de Dialogue. «Nous fournissions déjà des services de santé virtuels à des millions de Canadiens par l’entremise de notre service d’entreprise, mais nous estimions avoir une plus grande responsabilité d’appuyer le public au

sens large.»

L’évolution du service

L’équipe a commencé par développer Chloé pour la COVID-19 en mars en tant que ressource d’information permettant aux gens d’accéder à des données pertinentes et précises et d’alléger le volume d’appels du 811. Lancée en juin grâce à l’appui financier de l’organisme national voué à l’innovation Mitacs, la dernière version propose des fonctionnalités utiles telles que des capacités de questions-réponses très larges, un accompagnement quotidien pour les personnes qui doivent s’auto-isoler pendant 14 jours et des informations en temps réelsur les tests du coronavirus, y compris les centres de test les plus proches dans tout le pays et s’il est nécessaire ou non d’avoir un rendez-vous.

«Si vous devez vous auto-isoler, Chloé vous contactera chaque jour afin d’effectuer un suivi de vos symptômes et vous fournir des conseils pour savoir à qui vous adresser si vous avez besoin d’aide.» Alexis Smirnov, cofondateur et directeur de la technologie de Dialogue

Accessible sur la page web covid19.dialogue.co, l’assistante virtuelle Chloé pour la COVID-19 se présente sous la forme d’un avatar inspiré de la première infirmière embauchée par l’entreprise lors de son lancement en 2016.

Elle s’appuie sur des informations issues de sources médicales et gouvernementales canadiennes.

Des étudiants contribuent

Des étudiants à la maîtrise de l’Université de Montréal et de Mila, l’Institut québécois d’intelligence artificielle, participent au développement de cette technologie en partageant leur expertise. Leur stage est financé par Mitacs, qui offre actuellement une promotion spéciale aux entreprises canadiennes développant des solutions pour lutter contre la COVID-19 : celle-ci leur permet d’investir seulement 3 750$ sur un financement total de 15 000$ qui couvre l’allocation d’un stagiaire jusqu’à six mois.

Ce projet peut accueillir d’autres stagiaires de recherche. Les étudiants en génie logiciel, intelligence artificielle ou télémédecine de partout au Canada peuvent contacter l’équipe de développement des affaires de Mitacs.