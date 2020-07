Des probiotiques pour lutter contre la dépression?

Des recherches britanniques ont montré qu’une alimentation riche en probiotiques, ou un régime mêlant prébiotiques et probiotiques pourrait aider à adoucir les symptômes de dépression et d’anxiété.

Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui contribuent à améliorer ou à restaurer l’équilibre naturel de la flore intestinale, alors que les prébiotiques sont les aliments des bactéries qui vivent dans notre appareil digestif.

Pour analyser comment les prébiotiques et les probiotiques pourraient potentiellement être utilisés comme traitement thérapeutique contre la dépression et/ou les troubles de l’anxiété, des chercheurs britanniques ont passé en revue sept études préexistantes ayant trait aux effets sur la santé mentale d’une alimentation riche en pré- et en probiotiques.

Résultats

Toutes ces études avaient pris en compte au moins une souche de pré- et de probiotiques, alors que quatre d’entre elles comprenaient des combinaisons de souches multiples.

Leurs résultats, publiés dans la revue BMJ Nutrition Prevention & Health, ont montré qu’il n’y avait pas d’association statistique significative entre les prébiotiques seuls et l’amélioration des symptômes de dépression ou d’anxiété.

Il est théorisé que les comportements, les capacités cognitives et même les émotions d’un individu peuvent ne pas être entièrement déterminés par leur système nerveux, mais aussi par le microbiote.

En revanche, chacune des études avaient montré une amélioration ou une baisse significative des mesures biochimiques de la dépression et/ou de l’anxiété et/ou de leurs symptômes lorsque l’alimentation comprenait des probiotiques seuls, ou une combinaison de pré- et de probiotiques, en comparaison avec un traitement placebo. Ils ont par ailleurs trouvé que parmi les 12 souches étudiées, 11 montraient des effets positifs.

Efficacité multiple

Étant donné que les sujets atteints de dépression et d’anxiété souffrent souvent d’autres troubles, comme les troubles fonctionnels intestinaux, les chercheurs ajoutent que les bienfaits pourraient être encore plus importants en prenant des pré- et des probiotiques, du fait que leur efficacité pour lutter contre d’autres maladies a déjà été prouvée par le passé.

«Ainsi, les effets qu’ont les probiotiques sur les patients atteints [de troubles classiques de la santé mentale] seraient doubles: ils pourraient directement améliorer la dépression dans la lignée des résultats observés dans cette analyse, et/ou pourraient avoir des conséquences bénéfiques sur l’expérience de leurs [fréquents troubles mentaux] en réduisant des comorbidités supplémentaires», précisent les chercheurs.

L’équipe scientifique a cependant tenu à préciser que cette méta-analyse avait ses limites, notamment parce que la plupart des études prises en compte comprenaient de faibles échantillons de participants et qu’elles n’avaient pas duré très longtemps. Même si aucune conclusion définitive ne peut être tirée à ce jour, les chercheurs encouragent la poursuite de recherches sur ce sujet.

On connait surtout le yogourt comme source de probiotiques, mais on trouve aussi ces micro-organismes dans les aliments fermentés comme la choucroute, le kéfir, le miso, le kombucha et le kimchi. On trouve des prébiotiques dans de nombreux fruits et légumes, surtout ceux riches en fibres comme les asperges, les artichauts, les bananes, l’igname et les oignons, sans oublier les céréales complètes et le soja.