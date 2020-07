Les bienfaits du miel dans nos cosmétiques

Le miel est utilisé pour ses vertus cosmétiques depuis l’Antiquité. Si Cléopâtre versait du miel directement dans son bain, certaines marques modernes de cosmétiques l’ont transformé en petits pots, à travers des formules aussi délicieuses qu’efficaces pour prendre soin de sa peau.

Multiples bienfaits du miel

Hydratant

Riche en eau florale hydratante, le miel prévient la sécheresse cutanée et permet de garder une peau souple et douce. De plus, ses nombreuses substances minérales, vitamines et acides aminés lui confèrent des pouvoirs ultra-réparateurs, miraculeux sur les lésions dues à l’acné par exemple.

Purifiant

Grâce à ses vertus antiseptiques, le miel est l’allié des peaux à problèmes tels que l’acné, l’eczéma et le psoriasis. Sa puissante capacité d’absorption permet de réguler l’excès de sébum à l’origine des comédons et d’assécher ceux qui sont

déjà apparus.

Anti-âge

Bourré d’antioxydants et d’acides gras essentiels, le miel encourage le renouvellement cellulaire et atténue les effets de l’âge, des UV et de la pollution. Plus précisément, le propolis (nectar produit par la reine de la ruche) augmente la production d’élastine et de collagène et la gelée royale (sécrétion des abeilles ouvrières pour nourrir les larves) aide à nourrir et repulper l’épiderme.

Respect de la nature

Le choix de produits issus de la ruche soulève certaines questions éthiques et environnementales. Avant d’opter pour telle ou telle marque, il est essentiel de se renseigner sur les méthodes d’approvisionnement. Depuis le lancement de sa gamme Abeille Royale en 2010, Guerlain s’est positionnée pour le respect des apidés. Elle soutient par exemple l’Association conservatoire de l’abeille noire d’Ouessant, une île située en Bretagne, dont les ruches protégées produisent tout le miel qui compose ses précieuses crèmes.

Des soins à découvrir

Abeille royale de Guerlain

Cette gamme a reçu plus de 19 prix depuis sa création, il y a 10 ans.Elle permet une routine complète en trois étapes: démaquiller, repulper et resculpter.

Lotion fortifiante, 90$

Huile-en-eau Jeunesse, 68$

Sérum Double R (Renew & Repair), 255$

Tout miel de Lush

Ces produits ludiques et sans emballages mettent à profit les vertus hydratantes du miel, en plus d’émaner une divine odeur.

Savon «Chérie, j’ai lavé les enfants», 8$

Beurre corporel «Abeille», 9$

Shampooing solide «Chérie, j’ai lavé mes cheveux», 12$

Mélia des Miels d’Anicet

Ces baumes, savons et onguents biologiques sont confectionnés à la main avec les produits de la ruche récoltés sur la ferme des Miels d’Anicet, dans les Laurentides.

Déodorant naturel à la propolis, 11$

Savon Pur Miel, 8$

Onguent Propolis, 18$

Rêve de miel de Nuxe

Cette marque française a été l’une des premières à vanter les bienfaits de la ruche dans sa gamme Rêve de miel, en 1994. Vingt-cinq ans plus tard, ses baumes ultra-nourrissants sont toujours incontournables!

Gel nettoyant, 25$

Crème visage ultra-réconfortante, 42$

Baume àlèvres, 9$

