MUJO : marque québécoise de vêtements écoresponsables

C’est lors d’un voyage en Inde, à Bali et au Maroc en 2017 qu’Isabelle Cloutier, entrepreneure licenciée en marketing de la mode, a eu l’idée de créer des vêtements écoresponsables faits de fibres naturelles qui serait en accord avec ses valeurs de slow fashion, tout en permettant aux femmes d’être élégantes : MUJO.

La pièce maitresse de la collection MUJO est le jumpsuit Bali en tencel. Ce vêtement 10-en-1 se transforme sans effort, passant d’une robe d’été en un sarouel, en une robe ballon ou en un kimono de plage et en bien d’autres tenues selon sa créativité.

Le jumpsuit Bali s’inspire de la sérénité du style de vie balinais.

Disponible en 7 couleurs, le jumpsuit est fabriqué à partir de tencel certifié écologique et éthique, un produit unique fait à partir de pulpe d’eucalyptus, un arbre qui pousse rapidement avec un faible apport en eau et pesticides.

«Je voulais proposer un vêtement de voyage pour ceux qui aiment voyager léger et simple, tout comme moi. J’ai donc créé un jumpsuit le plus polyvalent possible offrant confort et élégance dans un concept d’écoconception minimaliste et favorisant ainsi une consommation plus responsable.» – Isabelle Cloutier, fondatrice et designer de MUJO.

Le tencel permet une meilleure gestion de l’humidité et donc de la transpiration en plus d’être hypoallergénique et antibactérien. Il est autant adapté pour voyager que pour se détendre dans l’arrière-cour ou faire une séance de yoga sous le soleil. Le jumpsuit est réversible et il possède des bretelles réglables à l’avant et à l’arrière, des poches latérales et un système élaboré de bandes et de boutons cachés qui s’adapte à toutes les formes et toutes les tailles. Il a même une poche cachée pour son passeport et une poche pratique pour son téléphone.

Le jumpsuit Bali est également un incontournable dans une garde-robe de maternité, offrant un grand confort pendant la grossesse et l’allaitement.

Les vêtements écoresponsables et accessoires de la collection MUJO sont conceptualisés à Montréal et chaque item est fait à la main dans un petit atelier éthique de Bali en collaboration avec le fabricant balinais Arti Bali.

Jumpsuit Bali, 190$, offert en taille unique sur mymujo.com.

Visionnez la vidéo tutoriel montrant les nombreuses combinaisons de styles possibles en cliquant ici.