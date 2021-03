Utiliser la technologie comme levier de transformation sociale

Depuis deux ans (dans ses temps libres !), Ravy Por accompagne les jeunes du Québec sur le chemin de la réussite en les aidant à développer leurs connaissances en technologies. Portrait de la fondatrice de l’OBNL Héros de chez nous, qui est devenue, sans le vouloir, une véritable héroïne pour des milliers d’étudiants.

L’OBNL Héros de chez nous est né d’un constat : l’impact des disparités socioéconomiques chez les jeunes issus de communautés culturelles minoritaires, ainsi que la situation d’isolement qu’ils vivent dans notre société, mettent un frein à leur développement futur.

C’est là qu’entre en scène Ravy Por, étoile montante de la science des données au Québec. La diplômée en mathématiques de l’Université de Montréal, spécialisée en actuariat, ne se contente pas d’occuper un poste en vue dans le secteur très pointu de l’analytique avancée et de l’intelligence artificielle chez KPMG.

En parallèle, après des années de bénévolat, elle décide de s’impliquer à fond dans une cause qui lui tient à cœur. C’est ainsi qu’elle fonde en 2018 un OBNL voué à la démocratisation de l’éducation technologique chez les 13 à 25 ans issus de tous les milieux et de tous les horizons.

Héros de chez nous offre des ateliers ainsi que des conférences aux jeunes qui fréquentent l’école secondaire ou qui étudient au niveau collégial. L’OBNL offre aussi des capsules vidéo Pause-techno, gratuites sur le web et les réseaux sociaux, aux jeunes et aux professionnels. «Notre objectif est de démystifier la littératie numérique, soit les concepts et les métiers relevant du domaine des STIM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques), dont fait partie l’IA.» Un domaine qu’elle connaît très bien, puisqu’elle a écrit sa première ligne de code au primaire. Elle affirme même que la seconde langue qu’elle a maîtrisée est celle des mathématiques.

La technologie, levier de réussite incontournable

Même dans un pays développé comme le Canada, les inégalités socioéconomiques sont bien présentes, particulièrement chez les personnes issues de la diversité.

«Héros de chez nous répond concrètement à l’un des objectifs de développement durable de l’ONU, qui est de veiller à offrir une éducation de qualité à tous.» La compétence numérique et la littératie technologique sont non seulement indissociables de l’intégration socioéconomique et culturelle des citoyens, mais elles sont aussi de formidables leviers de réussite, peu importe le secteur d’activité visé.

La portée de Héros de chez nous se mesure donc de façon tangible : en outillant les jeunes maintenant, Ravy les prépare à bien s’intégrer et à pratiquer les métiers du futur.

Redonner à la société

«J’ai décidé de fonder cet OBNL parce que je voulais marier ma passion pour les mathématiques, les sciences et la technologie avec celle du bénévolat, que je pratique depuis l’âge de 11 ans. Je suis la fille de réfugiés du génocide du Cambodge, et j’ai compris à un très jeune âge l’importance d’avoir accès à une éducation gratuite et de qualité, comme c’est le cas au Québec. Avec Héros de chez nous, j’ai tout simplement voulu transmettre aux Québécois et Québécoises ce que j’ai reçu.»

En raison de son engagement sans limites et de l’impact de ses actions dans la société, Ravy Por a été sélectionnée dans le cadre de la grande campagne 100 entrepreneures qui changent le monde de Femmessor. Depuis 25 ans, cet organisme accompagne les entrepreneures du Québec sur le chemin de la réussite en leur offrant du soutien et en leur donnant accès à du financement. Pour en savoir plus et pour découvrir l’édition spéciale 100 entrepreneures qui changent le monde : www.femmessor.com