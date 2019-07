Quatre ans après The Witch, récompensé pour sa mise en scène au Festival du film de Sundance en 2015, Robert Eggers revient avec The Lighthouse. Son deuxième film est un huis clos dans lequel Robert Pattinson et Willem Dafoe se donnent la réplique.

A24, le studio derrière Ladybird, Eighth Grade et Moonlight, a diffusé ce mardi la première bande-annonce de The Lighthouse filmé en noir et blanc. Le cinéaste américain a co-écrit le scénario avec son frère, Max Eggers. Il raconte l’histoire de deux hommes (Robert Pattinson et Willem Dafoe) seuls sur une mystérieuse île de Nouvelle Angleterre dans les années 1890.

La bande-annonce débute par la vue d’un phare scintillant au milieu d’un océan sombre alors qu’une corne de brume résonne au loin. Thomas Wake (Dafoe) et Ephraim Winslow (Pattinson) apparaissent, chargés de sacs et de caisses. Le duo doit garder et entretenir le lieu en attendant la relève alors qu’une tempête s’annonce. L’hystérie et la solitude des deux hommes les conduisent à perdre la notion du temps: «Depuis combien de temps sommes-nous sur ce rocher?, demande Thomas Wake à un Ephraim Winslow désabusé. Cinq semaines? Deux jours? Aide-moi à me souvenir».

Produit par Youree Henley et Jeffrey Penman, The Lighthouse avait été présenté en avant-première mondiale en mai lors de l’édition 2019 de la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes. Il a également été sélectionné pour le festival international de Toronto en septembre avant une sortie prévue aux États-Unis le 18 octobre prochain.