Safia Nolin se met à nu pour «voir les corps d’une façon neutre»

L’autrice-compositrice-interprète québécoise Safia Nolin a décidé de se mettre à nu dans son dernier vidéoclip Lesbian Break-Up Song. Mise en ligne mardi sur un site web éponyme, la vidéo montre l’artiste totalement dénudée, accompagnée par différentes femmes, nues également.

Un message de tolérance envoyé par Safia Nolin, comme elle l’explique dans une publication sur sa page Facebook: «Laissez pas vos mécanismes gagner, regardez mon/nos corps et essayez de les imaginer d’une façon neutre, avec comme fonction d’exister. Respirer, manger, pleurer, pisser, mettre au monde (OU PAS), allaiter (OU PAS), sourire, rire, aimer.»

Dans le même message adressé à sa communauté et son public, elle explique davantage le choix de vouloir «gratter» là où ça fait peur.

«Ce ne sont pas des corps qui sont là pour être jugés, ou pour être désirables. Ce sont des corps qui sont là pour exister, c’est tout.»

Elle ajoute que d’accepter son corps n’a pas toujours été facile, qu’elle était «à l’aise avec [son] image, mais dans l’intimité, seulement la femme qui partage ma vie avait accès à ma nudité». «Pas parce que c’est sacré, mais bien parce que j’avais honte. J’étais gênée et c’était impossible pour moi de même envisager me mettre toute nue devant des gens», avance-t-elle également.

Un choix courageux et très audacieux de «plonger tête première» et de réaliser cette vidéo pour la jeune québécoise, qui considère que cette expérience a changé sa vie. «Ce tournage a été une bénédiction pour mon cheminement, mon estime et mon futur. Je vais me souvenir toute ma vie de chaque minute.»

Pour réaliser ce vidéoclip, Safia Nolin s’est entourée des équipes créatives de Bien à vous studio et de The Womanhood Project, dont le projet est de raconter la féminité de chacune à travers des interviews, des portraits et des témoignages de femmes.

Des équipes entièrement composées de femmes, de la réalisation, au casting en passant par les images et le montage, qui expliquent que «le résultat a définitivement surpassé nos attentes, les attentes de toute l’équipe de tournage et également celles des participants/es.»

Lesbian Break-up Song est présent sur l’album Dans le noir, disponible sur toutes les plateformes d’écoute.