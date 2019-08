Légendes d’automne

Après un été chaud où le cinéma de divertissement a été à l’honneur, place aux choses sérieuses avec les longs métrages à ne pas manquer cet automne.

Long Day’s Journey into Night

Trop peu connue de ce côté de l’océan, l’œuvre du jeune Chinois Bi Gan mérite le détour. Surtout son plus récent opus, qui emprunte autant à Wong Kar-wai qu’à Andreï Tarkovski dans sa façon d’explorer la mémoire et le sentiment amoureux. L’intrigue labyrinthique de nature métaphysique fascine jusqu’à sa conclusion dantesque, où le cinéphile est appelé, dans la dernière heure, à mettre des lunettes 3D pour vivre un plan séquence qui défie la gravité!

6 septembre

Il pleuvait des oiseaux

Six ans après son acclamé Gabrielle, Louise Archambault est finalement de retour à la réalisation. Dans cette adaptation du roman de Jocelyne Saucier, quelques-uns de nos meilleurs acteurs vieillissants – André Lachapelle, Gilbert Sicotte, Rémy Girard, Louise Portal – sont réunis pour rappeler que l’amour n’a pas d’âge. Qu’on se le tienne pour dit.

13 septembre

Ad Astra

Après avoir joué le personnage le plus cool de sa carrière dans Once Upon a Time in… Hollywood, Brad Pitt s’envoie littéralement en l’air dans de cette chronique spatiale, où il prêtre ses traits à un astronaute devant parcourir le système solaire à la recherche de son père. Grand maître des films sur la famille (The Yards) et aux péripéties incroyables (The Lost City of Z), James Gray signe une nouvelle fresque ambitieuse, cette fois portée par les mélodies de Max Richter.

20 septembre

Gemini Man

Les récits de doubles qui se pourchassent pour se faire la peau ne datent pas d’hier. Surtout ceux dans lesquels les effets spéciaux occupent une place démesurée (désolé jeune Will Smith et Will Smith vieillissant). Il y a pourtant la présence, très intrigante, du trop rare Ang Lee, qui ne choisit pas ses projets à la légère. Après son légendaire Tigre et Dragon, le film d’action à saveur poétique n’a plus aucun secret pour lui.

11 octobre

Matthias & Maxime

Pas moins de deux films de Xavier Dolan prennent l’affiche en l’espace de quelques semaines. Le plus alléchant est certainement cette histoire d’amour et d’amitié, qui a été présentée à Cannes plus tôt cette année. Le créateur prodige renoue avec une équipe québécoise, tenant la vedette au sein d’une bande tissée serrée. On est prêt à parier qu’il sera présenté en ouverture du Festival du nouveau cinéma.

9 octobre

Pain and Glory

Le vénéré Pedro Almodovar poursuit sur son irrésistible lancée avec ce drame intimiste et autobiographique sur un cinéaste plongé dans ses souvenirs. Tout est mis en abyme dans cette pièce d’orfèvre, qui permet à Antonio Banderas de trouver le plus beau rôle de sa carrière en alter ego du metteur en scène espagnol. Une composition logiquement récompensée à Cannes.

25 octobre

Joker

Joaquin Phoenix est né pour jouer l’ennemi juré de Batman, peut-être même plus qu’Heath Ledger et Jack Nicholson. Déjà, dans presque tous ses rôles, il semble un peu fêlé; alors cela va de soi de l’imaginer délirer avec un peu de maquillage. La présence derrière la caméra de Todd Phillips, le roi de la comédie douteuse (les Hangover, c’est lui), peut surprendre. Laissons toutefois une chance au coureur et à cette histoire sur les origines la possibilité de nous surprendre.

4 octobre

Parasite

L’Asie a remporté une deuxième Palme d’or consécutive, pour deux histoires sociales sur des familles dysfonctionnelles. Là s’arrêtent toutefois les comparaisons entre le chaleureux Shoplifters d’Hirokazu Kore-eda et le plus corrosif Parasite. Fidèle à ses habitudes, le Sud-Coréen Bong Joon-ho (The Host) offre une satire qui mélange tous les genres possibles et imaginables. Une véritable leçon de cinéma, qui se retrouvera à coup sûr dans plusieurs palmarès de fin d’année.

25 octobre