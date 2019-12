«Succession» : la série que vous ne voulez pas manquer

Maintenant que la frénésie d’automne est terminée et que toutes les nouveautés sont essentiellement terminées, on peut faire un pas en arrière et revenir sur les offres qui n’ont peut-être pas initialement captées notre attention.

C’est ce que j’ai fait avec Succession, la série de HBO qui a récolté un grand succès d’estime à la conclusion de sa deuxième saison il y a quelques semaines.

Alors – que propose Succession?

Une famille éclatée

En très bref, on pourrait dire que Succession, c’est la misère des gens riches. La famille Roy contrôle un empire médiatique et, à sa tête, le patriarche commence à flancher alors les enfants préparent un plan de relance pour l’entreprise – ou plutôt un plan de passation des pouvoirs.

On parle ici d’une comédie dramatique et satirique tout en nuances. La relation entre le père et ses enfants, maintenant adultes, gagne en substance après chaque épisode et les motivations de tout le monde ne sont pas linéaires. Je dois avouer que ça fait du bien d’avoir le temps de poser des zones de gris en télévision avant de verser dans les excès pour obtenir des effets comiques ou dramatiques. Il faut aussi relever la performance de Brian Cox à la tête de cette famille, un rôle qui lui vaudra assurément de nombreuses éloges en fin de carrière.

Succession aime prendre son temps et offre à son auditoire le luxe d’apprécier le temps passé avec des textes habiles et captivants. Les moments morts sont rares malgré l’absence d’action et de rebondissement. il n’y a pas mille façons de le dire : c’est vraiment une excellente série, possiblement la meilleure de l’année toutes chaînes confondues.

Alors on y plonge pour les coulisses du pouvoir, un peu comme avec House of Cards à ses débuts, mais aussi pour ce New York très privilégié qui n’est pas accessible à tout le monde. La famille Roy est parfaitement imparfaite, pour notre plus grand plaisir.

Si vous avez du temps entre deux achats de cadeaux, laissez vous tenter par Successsion.