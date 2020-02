«La fabuleuse Mme Maisel»: fabuleuse Jane Lynch

Quand la série The Marvelous Mrs. Maisel est apparue sur nos écrans en 2017, les téléspectateurs sont tout de suite tombés sous le charme d’une histoire unique, de personnages colorés et du récit attachant d’une femme qui sort des carcans habituels dé­finis par une industrie dominée par les hommes.

On doit cette émission scintillante, présentée en français sous le titre La fabuleuse Mme Maisel, au célèbre couple hollywoodien formé de Daniel Palladino et d’Amy Sherman-Palladino. Et on comprend pourquoi elle a remporté plus d’une dizaine de prix en 2019.

La série suit d’abord Miriam «Midge» Maisel (Rachel Brosnahan) dans ce qu’elle croit être une vie «parfaite». Elle a le mari, les enfants, la maison de rêve et de jolis vêtements… jusqu’à ce que tout cela s’effondre un jour pour une raison on ne peut plus cliché: son mari la laisse pour sa secrétaire.

Au milieu d’un mariage en ruine, Midge se découvre un nouveau talent pour le stand-up. Et lorsque l’ancienne femme au foyer a l’attention de la gérante passionnée Susie (Alex Borstein), on ne peut plus l’arrêter. N’en déplaise aux nombreuses personnes qui tentent de le faire.

L’un de ces personnages qui se dressent devant Midge est la superstar de l’humour Sophie Lennon (Jane Lynch).

Quand les téléspectateurs rencontrent Sophie pour la première fois, elle semble portée sur l’autodérision. Une humoriste en pleine gloire qui a gagné beaucoup d’argent grâce à son talent. Mais lorsqu’on la connaît davantage, on se rend compte qu’elle est en fait une résidente élitiste du Upper East Side de Manhattan, qui vit une vie de luxe et dont le sens moral est érodé par une profonde insécurité. Surtout face à la nouvelle vedette, Midge.

C’est cet attrait polarisant du personnage de Sophie Lennon qui a captivé Jane Lynch et l’a amenée à accepter le rôle.

«L’ambivalence fondamentale du personnage m’a intriguée. En gros, j’ai le plaisir de jouer deux rôles différents», dit Mme Lynch.

«Mais ce qui m’a attirée est surtout son côté comique, c’est la première partie du scénario que j’ai lue. Je suis tombée en amour avec ce côté-là parce que je savais exactement ce que je devais faire.»

Jane Lynch connaît bien la scène de l’humour, ayant elle-même reçu de nombreuses accolades pour divers films et émissions. Mais pour se préparer au rôle de Sophie Lennon, elle a dû creuser un peu plus profondément, jusqu’à ses racines, et étudier les humoristes qu’elle admirait dans son enfance.

«Phyllis Diller, Totie Fields et Joan Rivers étaient toutes des femmes qui prenaient de la place, qui se faisaient entendre, et que je regardais à la télé quand j’étais petite. Elles faisaient aussi beaucoup d’auto-dérision à une époque où les femmes ne pouvaient faire de l’humour que si elles se moquaient d’elles-mêmes et de leur apparence, du fait qu’elles n’attiraient pas les hommes. Elles l’ont fait avec tellement de panache, et je me souviens que je les adorais quand j’étais enfant», dit Mme Lynch.

«Je pense qu’une des raisons pour lesquelles ce personnage a un tel effet, c’est qu’on m’utilise avec parcimonie. Ils savent où et quand ajouter un peu de moi dans l’émission.» -Jane Lynch, actrice, à propos de l’utilisation de son personnage de Sophie Lennon

Une place à se faire

L’idée que les femmes peuvent seulement percer sur la scène de l’humour en étant un gadget pour les hommes, parce que «personne ne prend au sérieux les vraies femmes», joue aussi un rôle important dans l’émission.

Sophie insiste pour que Midge accepte cette réalité, et quand la jeune humoriste refuse et révèle la véritable nature de Sophie au monde entier, il y a bien évidemment des tensions. Ajoutons à cela les insécurités de Sophie et son désir d’être reconnue comme actrice, et vous avez une femme qui n’a plus qu’une idée en tête: se venger.

«L’insécurité se manifeste dans son for intérieur, mais bien sûr, elle est toujours là, juste sous la surface. Elle veut être la vedette, elle veut être au-dessus des autres, c’est ce qui la motive. Elle veut être vue comme une reine», explique Jane Lynch.

Du chemin fait depuis l’époque de La fabuleuse Mme Maisel

Si Sophie souhaite que la carrière de Midge périclite, son interprète aime bien ce qu’elle voit dans le monde de l’humour aujourd’hui. Il reste du chemin à faire, bien sûr, mais les choses se sont améliorées depuis l’époque présentée dans La fabuleuse Mme Maisel.

«Le stand-up est encore complètement dominé par les hommes, ou presque. Il y a des femmes humoristes ici et là, mais c’est encore très difficile pour elles de se faire une place», dit-elle.

«Mais c’est clairement l’époque des femmes humoristes à la télé, ça c’est sûr. C’est en grande partie parce que les femmes qui me suivent, qui sont de la nouvelle génération, ont le sentiment de mériter une place autour de la table. Et il y a aussi tous ces hommes qui n’y pensent pas à deux fois avant d’engager une femme. Il y a vraiment un monde de différence en ce qui concerne les femmes en position d’autorité à la télévision. C’est aussi en raison du nombre de plateformes télévisuelles, mais je donne autant de crédit aux hommes qu’aux femmes. On est en train de faire tourner un grand navire qui n’a suivi qu’une seule direction toutes ces années. Et on dirait bien qu’on s’en va maintenant dans le bon sens. Je ne doute pas qu’il y aura des moments difficiles et sûrement des orages, mais on les traversera.»

The Marvelous Mrs. Maisel

Disponible sur Amazon Prime