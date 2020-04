Musique: on a écouté pour vous Marquise Desmarais et Mariko

Cette semaine, l’équipe de Métro partage avec vous les critiques des nouveaux albums de Marquise Desmarais et de Mariko.

••••• Sublime •••• Excellent ••• Bon •• Moyen • Sans intérêt

Marquise Desmarais

L’échappée

•••

Bon début

Voilà un album de chanson francophone qui célèbre à merveille l’arrivée du printemps confiné. Le premier disque de l’artiste québécoise Marquise Desmarais révèle une très belle voix portée par de jolis textes personnels, et humoristiques parfois, dans lesquels chacun peut trouver son compte. On aime beaucoup Bon chat, bon rat, Quand tu seras grand et Belle pleureuse.

Amélie Revert

Mariko

La fin du printemps

••½

Printemps trop hâtif?

Nouveau visage en chanson pop francophone, Mariko livre un premier EP d’inspiration indie folk de cinq morceaux. Si on est forcé de reconnaitre la beauté et la puissance de la voix de celle qui est aussi enseignante, la qualité et l’originalité des arrangements nous laisse un peu sur notre appétit. Parmi des pièces un peu trop formatées à notre goût comme la sirupeuse Veille sur moi, on retrouve tout de même des petites perles comme La fin du printemps ou Amour mirage, puissante power ballad de six minutes. Un premier essai inégal, mais pas dénué d’intérêt.

Benoit Valois-Nadeau