Sur vos écrans cette semaine… «Les Rose», «Gangs of New York»

Cette semaine, on vous conseille le documentaire québécois Les Rose, Gangs of New York, Rustic Oracle et bien d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

L’Angle mort

(4)

Drame fantastique

Réalisé par Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic

Mettant en vedette Jean-Christophe Folly, Isabelle Carré, Golshifteh Farahani.

C’est quoi? À Paris, un magasinier possédant la faculté de se rendre invisible voit sa vie basculer quand ses pouvoirs se mettent à dérailler. En l’absence de sa copine, en voyage d’affaires à New York, il se rapproche d’une professeure de musique aveugle, qui habite l’immeuble d’en face.

C’est comment? Patrick-Mario Bernard et Pierre Trividic (l’inédit L’AUTRE) mélangent le réalisme urbain et le fantastique dans cette astucieuse métaphore de l’exclusion sociale. Hormis certains développements moins aboutis, cet ensemble délicat, souvent captivant, bénéficie d’une réalisation épurée et du jeu complice de ses deux vedettes.

La Bonne épouse

(5)

Comédie

Réalisé par Martin Provost

Mettant en vedette Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky.

C’est quoi? En France, à la veille de mai 1968, la directrice d’une école ménagère alsacienne voit ses certitudes voler en éclats lorsqu’elle se retrouve veuve et ruinée, alors que son premier amour revient dans sa vie.

C’est comment? Avec SÉRAPHINE, VIOLETTE et SAGE FEMME, Martin Provost s’est imposé comme un cinéaste à l’écoute de la libération féminine. Cette fois cependant, il aspire à une légèreté, un humour et une fantaisie pour lesquels il semble moins doué. L’ensemble comporte néanmoins quelques scènes toniques et séduisantes, relevées par le jeu enjoué de Juliette Binoche.

Les Gangs de New York (Gangs of New York)

(2)

Drame historique

Réalisé par Martin Scorsese

Mettant en vedette Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz.

C’est quoi? En 1863, dans un quartier malfamé de Manhattan, un fils d’immigrant irlandais veut venger la mort de son père, tué par un chef de gang tout-puissant.

C’est comment? Intégrant faits historiques et récit classique de vengeance, Martin Scorsese (TAXI DRIVER) brosse une fresque captivante et spectaculaire, offrant une vision cynique et dure des fondements de la nation américaine. Daniel Day-Lewis domine le film par son jeu viscéral, créant avec intelligence un personnage mémorable qui hantera bien des spectateurs.

Hérésie (The Burnt Orange Heresy)

(4)

Thriller

Réalisé par Giuseppe Capotondi

Mettant en vedette Claes Bang, Elizabeth Debicki, Mick Jagger.

C’est quoi? En échange d’une entrevue exclusive avec un célèbre peintre qui s’est retiré du marché, un ambitieux critique d’art doit dérober une toile de ce dernier, pour le compte d’un riche collectionneur. Lequel héberge le vieil artiste sur sa propriété du lac de Côme.

C’est comment? Élégamment filmée, cette adaptation du roman de Charles Willeford joue efficacement du contraste entre le décor paradisiaque de son action et l’intrigue sombre qui s’y trame. Les personnages sont bien dessinés, mais l’intrigue s’avère parfois nébuleuse ou précipitée. L’ensemble profite toutefois d’une distribution de haute volée, dominée par Donald Sutherland.

Les Rose

(3)

Documentaire

Réalisé par Félix Rose

C’est quoi? Dans Les Rose, Félix Rose brosse le portrait de son père, Paul Rose, figure majeure de la crise d’octobre 1970, mort en mars 2013. Pour les fins de son projet, le réalisateur recueille les témoignages de ses tantes et surtout celui de son oncle Jacques, complice de Paul au sein du FLQ.

C’est comment? En plus de réhabiliter avec nuances la mémoire de son controversé paternel, Félix Rose a produit une synthèse précieuse et étoffée de l’histoire du Québec moderne. Disposant d’une abondance de films de famille et de documents d’archives souvent inédits, le cinéaste les a agencés de manière alerte avec ses éclairants témoignages de première main.

Vivaces (Rustic Oracle)

(4)

Drame

Réalisé par Sonia Bonspille-Boileau

Mettant en vedette Lake Kahentawacs Delisle, Carmen Moore, McKenzie Kahnekaroroks Deer.

C’est quoi? Dans les années 1990, une fillette mohawk part avec sa mère à la recherche de sa soeur adolescente, portée disparue après avoir été vue en compagnie d’un jeune Blanc sur le campus de l’école de leur réserve.

C’est comment? Le terrible drame vécu par les familles des femmes autochtones disparues ou tuées est illustré avec empathie et à hauteur d’enfant dans ce deuxième long métrage de fiction de la réalisatrice du DEP. Modeste mais soignée, avec quelques accents lyriques, la mise en scène met en valeur le jeu de la solide Carmen Moore et de la spontanée Lake Kahentawacs Delisle.

