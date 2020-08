Les artistes québécois Charlotte Cardin et Chromeo interprètent chacun une chanson sur la compilation familiale At Home With the Kids sortie ce vendredi.

La chanteuse Sia, le groupe Portugal, The Man et le chanteur Matt Maeson font également partie des 23 artistes qui ont participé à ce projet initié par la maison de disque Atlantic Records.

L’idée de confectionner une compilation qui plairait autant aux parents qu’à leurs enfants est venue à Ian Cripps, vice-président chez Atlantic Records, au début du confinement.

«Je voulais créer un album que les enfants pourraient apprécier en compagnie de leurs parents», a-t-il confié au magazine américain Billboard.

M. Cripps s’est montré agréablement surpris par la réponse positive des artistes qu’il a invités à collaborer à la compilation. «C’était au-dessus de mes attentes. Je suis très reconnaissant envers tout le monde qui a contribué à la réussite de ce projet.»

Des berceuses et des nouveautés

Quelques-unes des 23 chansons sur At Home With the Kids sont des reprises de chansons connues pour enfants. D’autres ont été composées par les artistes invités spécifiquement pour cet album.

Charlotte Cardin y interprète la populaire berceuse anglophone Hush Little Baby, tandis que le duo électro Chromeo offre une version rythmée de la chanson Georgie Porgie.

Tous les revenus de la compilation seront remis à l’organisme Save The Children, qui vient en aide à des enfants vulnérables partout dans le monde.