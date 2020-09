Un soutien à Breonna Taylor durant les Emmy Awards 2020

Le combat contre le racisme continue même pendant les Emmy Awards. Lors de cette édition 2020 très spéciale, les actrices Regina King et Uzo Abuba ont profité de leur victoire pour faire passer un message en affichant leur soutien à Breonna Taylor, cette jeune femme de 26 ans tuée par des policiers chez elle, et en appelant à arrêter les coupables.

Cette 72e édition des Emmy Awards n’a décidément pas été comme les précédentes. Ce dimanche 20 septembre a eu lieu la cérémonie des Primetime Emmy Awards qui récompense la crème de la télévision américaine. En pleine pandémie de COVID-19, la chaîne de télévision ABC a diffusé ce rendez-vous incontournable avec des invités présents à distance. Ainsi, si le présentateur Jimmy Kimmel animait cette édition un peu spéciale sur le plateau du Staples Center à Los Angeles, 130 caméras ont été disséminées dans plusieurs villes du monde, à la rencontre des vainqueurs potentiels. De Los Angeles à Berlin en passant par Londres, Toronto et New York, les artistes nommés ont pu se préparer sans bouger de chez eux en respectant le thème de la soirée qui était «Venez comme vous êtes» («Come as you are»).

Un combat même en F1

Une occasion rêvée que Regina King et Uzo Aduba (L’orange lui va si bien) ont saisie pour faire passer un message politique et solidaire. Les deux actrices afro-américaines ont laissé de côté les robes glamour pour arborer un T-shirt noir avec une inscription sans équivoque en soutien à Breonna Taylor, une jeune Américaine tuée par des policiers chez elle en mars dernier.

Après avoir remporté son quatrième Emmy Awards de sa carrière dans la catégorie «meilleure actrice dans une mini-série» pour son rôle dans Watchmen, Regina King est apparue à l’écran vêtue d’une veste rose sous laquelle on pouvait apercevoir un T-shirt noir avec le visage de Breonna Taylor accompagné du slogan en lettres majuscules «Say Her Name». En conférence de presse, l’actrice américaine a défendu son choix vestimentaire en rappelant que «les policiers n’ont pas été tenus responsables de ce meurtre. «Elle» [Brianna Taylor, ndlr] représente des décennies, des centaines d’années de violences contre les Noirs. Et concernant la série, je pense que c’était parfait de porter le portrait de Breonna, pour la représenter ainsi que sa famille, et les histoires que nous explorons, que nous avons présentons, que nous avons reflétons dans Watchmen, cela semblait approprié de représenter Breonna Taylor», a-t-elle expliqué au journaliste.

Uzo Aduba a également profité de sa victoire pour rendre hommage à Breonna Taylor. Alors qu’elle remportait l’Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série, l’ancienne actrice de L’orange lui va si bien («Orange is the new black») a remercié ses collègues. L’actrice a terminé son discours émouvant en regardant son T-Shirt noir où était écrit «Breonna Taylor» tout en disant «Allons changer le monde».

Un combat qui entre dans le mouvement Black Lives Matter et soutenu même sur les circuits de Formule 1 puisque Lewis Hamilton a dernièrement porté un T-shirt avec l’inscription «Arrêtez les flics qui ont tué Breonna Taylor» lors du Grand Prix de Toscane. Une prise de position qui avait fait le buzz.

Uzo Aduba a été révélée dans la série L’orange lui va si bien («Orange is the new black») sur Netflix.