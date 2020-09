La version anglophone de Juste pour rire devient 100% virtuelle

Pour la première fois en 38 ans, la version anglophone du Festival Juste pour rire de Montréal sera virtuelle. Après avoir été initialement reporté, le plus grand événement mondial d’humour permettra aux plus grandes stars de prendre part à ce mini-festival de deux jours, le mois prochain.

«Ce que l’on essaie de créer, c’est le meilleur événement possible dans le contexte de la COVID-19», explique Bruce Hills, président de Juste pour rire (JPR).

Cependant, la majorité des comédiens ne proposeront pas de stand-up, ils participeront plutôt à des tables rondes en ligne et à des sessions de questions-réponses afin de donner au public un aperçu des coulisses de l’industrie de la comédie. Selon M. Hills, cet événement sera l’occasion pour les aficionados de la comédie de savoir ce qu’il se passe dans les coulisses du festival chaque année.

«Notre but c’est aussi d’avoir de grandes discussions sur les problématiques sociales, d’une manière toujours divertissante», souligne-t-il.

Le festival sera totalement gratuit. Ce qui signifie que les spectateurs du monde entier pourront entrer dans ces salles virtuelles et assister à la programmation. «Pourquoi limiter cela aux personnes qui ont de l’argent à dépenser, surtout en ces temps où les elles ont moins d’argent?», demande-t-il.

«Nous espérons offrir un festival à la hauteur des standards de Juste pour rire.» – Charles Décarie, président directeur général du groupe Juste pour rire

Le Canadien, Howie Mandel, est l’une des nombreuses stars de l’humour qui prendront part au mini-festival Juste pour rire. La star australienne du stand-up, Hannah Gadsby, fait partie de la programmation.

Programmation

Dans cet environnement en ligne, plus de 100 artistes se tiennent prêts à faire rire aux éclats le public, comme le comédien canadien Howie Mandel, la star australienne du stand-up, Hannah Gadsby et la présentatrice de Nailed It!, Nicole Byer. Parmi les têtes d’affiche, on compte aussi le créateur de Black-ish, Kenya Barris, l’acteur d’Unbreakable Kimmy Schmidt, Titus Burgess et l’équipe de Canada’s Drag Race.

«Nous sommes fiers de faire ce nous faisons le mieux, organiser et créer les meilleures comédies, tout en les rendant plus accessibles que jamais», lance Charles Décarie, président directeur général du groupe Juste pour rire.

Le festival collabore également avec la marque de Kevin Hart, Laugh Out Loud, via une salle virtuelle dédiée à la mise en valeur de comédiens d’horizons variés.

«Juste pour rire est le partenaire idéal pour mettre en lumière les voix émergentes et diverses qui façonnent l’avenir de la comédie», a déclaré Jeff Clanagan, président de Laugh Out Loud.

En parallèle, la programmation francophone se déroulera en présentiel au Théâtre Saint-Denis et à la Place des Arts. Cependant, seules les personnes ayant acheté un billet pour l’édition reportée de cet été, pourront s’en procurer un nouveau pour assister à l’événement.

Phil Roy, Korine Côté, et Laurent Paquin font partie des artistes qui se produiront sur scène.

Bien que les versions anglaise et française du festival tirent le meilleur parti de cette période incertaine, M. Décarie a assuré : les amateurs de comédie peuvent être rassurés, de plus grandes choses arrivent. «Nous serons de retour en grand en 2021», a-t-il promis.

La programmation Juste pour rire sera accessible sur ordinateur, tablette et téléphone intelligent. Pour la voir, rendez-vous sur hahaha.com/2020festival