7e ciel: on craque pour «L’Espace de l’art», «Accolades», «Among Us»…

Les journalistes de Métro vous présentent leurs sept coups de cœur culturels de la semaine, dont la série documentaire L’Espace de l’art, le film Borat Subsequent Moviefilm, le balado Accolades et le jeu Among Us.

L’Espace de l’art

«Il y a des phénomènes qui doivent être éclairés par la science et il y a des phénomènes qui doivent peut-être être éclairés par l’art», remarque avec finesse la directrice de la Galerie de l’UQAM Louise Déry dans le premier épisode de cette série documentaire, qui éclaire justement diverses tendances et pratiques artistiques. Plutôt que de présenter des entrevues traditionnelles, la production a eu la bonne idée d’inviter une vingtaine de créateurs de disciplines variées à s’exprimer librement en se filmant eux-mêmes. Le matériel qui en a été recueilli regorge de pépites et est une formidable porte d’entrée dans l’esprit des artistes. Ainsi, on comprend mieux les démarches de Stanley Février, Maude Veilleux et Anachnid (entre autres), en plus de faire de formidables découvertes, comme la chanteuse innue Kanen.

Les 10 épisodes de L’Espace de l’art sont offerts en ligne sur le site web de Savoir Média.

Marie-Lise Rousseau

Borat Subsequent Moviefilm

Jagshemash! Borat est de retour aux États-Unis 14 ans après ses premières aventures. Si la formule faux-documentaire s’est un peu essoufflée, cette suite vaut tout de même le détour, ne serait-ce que pour le portrait confrontant qu’elle dresse du pays de Donald Trump. Maître du déguisement, Sacha Baron Cohen réussit quelques grands coups, dont le plus frappant est sans contredit la scène hyper troublante avec Rudy Giuliani (on ne vous en dit pas plus!). Le film se démarque aussi par son propos féministe grâce à la présence de Tutar, la fille du célèbre «journaliste» kazakh interprétée avec brio par Maria Bakalova.

Sur Amazon Prime

Marie-Lise Rousseau

À la Ô Terre de Population II

Population II, n’oubliez pas le nom de ce groupe montréalais. Pour son premier album, le trio propose un album de rock psychédélique francophone à la hauteur des plus grands – à savoir Thee Oh Sees ou encore King Gizzard and the Lizard Wizard. Pas un hasard donc, qu’ils signent cet opus sur le même label qu’eux, Castle Face Records. On aime beaucoup leur empreinte musicale et leur énergie débordante qui nous laissent sous le charme. On attend le retour des concerts avec impatience!

Amélie Revert

Accolades

On avait eu un grand coup de cœur l’an dernier pour la pièce de théâtre-documentaire Tout inclus de François Grisé, présentée à La Licorne. Le dramaturge qui avait vécu dans une résidence pour personnes âgées autonomes de Val-d’Or pour recueillir les témoignages de ses résidants a eu l’excellente idée de prendre des nouvelles de ses nouveaux amis pendant le confinement. Le résultat, touchant et de toute beauté, se décline dans un balado en sept courts épisodes. C’est un réel bonheur de retrouver Darquise, Gisèle, Claude, ainsi que sa propre mère, Alice.

Marie-Lise Rousseau

Among Us

Il y a un imposteur parmi nous! Saurez-vous le démasquer? À moins que vous ne soyez vous-mêmes le traître? À la manière du populaire jeu de société Loups-garous, les joueurs de ce jeu en ligne doivent sauver leur équipage en devinant qui sabote leurs tâches et tue sauvagement leurs camarades. Alors que les mesures sanitaires sont prolongées, ce simple et sympathique jeu permet de passer de bons moments virtuels avec ses proches.

Marie-Lise Rousseau

Fiction de Suuns

L’annonce d’un nouveau disque des Suuns est toujours une bonne nouvelle, et leur dernier EP, Fiction, ne fait pas exception. Leur musique expérimentale, mais fédératrice, nous a une fois de plus séduits, notamment grâce à leurs extraits Pray et Breathe (feat. Jerusalem in My Heart). Le groupe composé des musiciens montréalais hors pair Ben Shemie, Joe Yarmush et Liam O’Neill nous offre ici beaucoup d’originalité tout en gardant, encore et toujours, leur identité qui a déjà conquis un public international. Ils nous offrent en prime, une belle réflexion sur ce qui nous entoure.

Amélie Revert

image+nation spécial Halloween

Le premier festival de films LGBTQ+ nous fait patienter jusqu’à sa prochaine édition virtuelle du mois prochain avec trois longs métrages qui flirtent avec l’horreur : Hellbent, What Keeps You Alive et Un couteau dans le cœur. À Métro, notre coeur penche justement pour ce dernier, réalisé par Yan Gonzalez, avec Vanessa Paradis – en productrice de porno gaie – et le talentueux Nicolas Maury. Une fiction aussi colorée que surprenante!

Jusqu’au 1er novembre sur image-nation.org/festival

Amélie Revert

Et on se désole pour…

Gwyneth Paltrow à C2 Montréal

Cette année, l’événement C2 donne une tribune à Jane Fonda, Patrisse Cullors, Jameela Jamil et… Gwyneth Paltrow. Cherchez l’erreur! Alors que les trois premières sont reconnues pour leur militantisme inspirant, la gestionnaire de l’empire Goop est réputée pour promouvoir de la pseudoscience qui a de réelles et graves conséquences sur la santé des gens. En pleine pandémie mondiale, c’est d’autant plus honteux que C2 légitimise sa parole et promeuve ses arnaques aussi ridicules que dangereuses.

Marie-Lise Rousseau