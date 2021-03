Littérature: on lit «Chasse à l’homme», «How To Pronounce Knife» et «L’Autre moitié de soi»

Notre collaboratrice An Tran recommande les romans Chasse à l’homme de Sophie Létourneau, How To Pronounce Knife de Souvankha Thammavongsa et L’autre moitié de soi de Brit Bennett.

Chasse à l’homme

De Sophie Létourneau

Aux éditions La Peuplade

Résumé : Chasse à l’homme relate une quête de l’amour aux airs aigre-doux déclenchée par une prédiction comme quoi l’écriture d’un livre mènera son autrice à l’homme de sa vie. Autofiction joignant souvenirs à l’imaginaire, ce roman nous porte à questionner l’impact des récits sur la construction de notre réalité. Construit en petits fragments de vie, ce roman intrigue par sa structure et son rythme uniques.

À propos de l’autrice : Sophie Létourneau est professeure de littérature à l’Université Laval en création littéraire et écritures du réel (non-fiction).

How To Pronounce Knife

De Souvankha Thammavongsa

Aux éditions McClelland & Stewart

Résumé : Ce recueil d’histoires courtes témoigne avec minutie des espoirs et déceptions d’un groupe d’immigrants laotiens après leur arrivée au Canada. Les tranches de vie, parfois monotones en apparence, sont décrites avec justesse et poigne. La rencontre avec chaque personnage est brève, mais remplie d’émotions. Par exemple, comment ne pas s’attacher à Raymond? Boxeur et malgré lui, nouvellement employé dans un salon de manucure, il nous offrira une réflexion surprenante sur l’attente et les rêves déchus.

À propos de l’autrice : Poète canadienne et autrice d’histoire courtes, Souvankham Thammavongsa a remporté avec ce roman le prix Scotiabank Giller 2020. D’origine laotienne, Thammavongsa est née dans un camp de réfugiés en Thaïlande avant d’immigrer au Canada à l’âge d’un an.

L’Autre moitié de soi

De Brit Bennett

Aux éditions Flammarion Québec

Résumé : À l’âge de 16 ans, deux sœurs jumelles fuient leur petite communauté noire du sud des États-Unis. L’une d’elle se fera passer pour une Blanche, l’autre reviendra dans le village qu’elle a jadis fui avec à la hanche une fille à la peau plus noire que la nuit.. Bien que séparées par des kilomètres et des décennies de vie, les deux sœurs restent unies par les volontés complexes de la destinée. Ce livre offre une exploration intrépide des notions d’identité et de race.

À propos de l’autrice : Un New York Times bestseller et cité comme l’un des livre préférés du Washington Post, NPR, People, Glamour et Barack Obama, L’Autre moitié de soi se lit avec émotions en arrière-plan du mouvement du #BlackLivesMatter. Brit Bennett est une écrivaine américaine. HBO a acquis les droits pour adapter son roman à l’écran.