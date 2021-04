«La déesse des mouches à feu» en tête des nominations aux prix Iris 2021

Cité à 15 reprises, La déesse des mouches à feu se classe en tête des nominations des prochains prix Iris, qui seront décernés au mois de juin.

Le vertigineux long métrage d’Anaïs Barbeau-Lavalette adapté du roman de Geneviève Pettersen est notamment nommé dans les catégories Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur scénario et Révélation de l’année (Kelly Depeault).

Souterrain de Sophie Dupuis et Le Club Vinland de Benoit Pilon suivent de près en récoltant chacun 13 nominations. Les deux films sont également en lice pour l’Iris du Meilleur film. Nadia, Butterfly de Pascal Plante et My Salinger Year de Philippe Falardeau complètent cette catégorie.

Bien qu’il n’ait toujours pas pris l’affiche à cause de la pandémie, Souterrain est éligible aux prix Iris 2021, tout comme Le Club Vinland, qui a été retiré des cinémas après le retour du couvre-feu à 20h. L’organisation Québec Cinéma, qui chapeaute le gala, précise que ces films seront admissibles à l’Iris prix du public l’an prochain.

Fiction, documentaire et hommage

Parmi les autres films cités, Target Number One de Daniel Roby obtient 10 nominations, notamment pour sa réalisation et le jeu d’Antoine Olivier Pilon. Premier film québécois produit par Netflix, Jusqu’au déclin est nommé à 8 reprises dont à titre de Meilleur premier film.

Du côté des documentaires, Errance sans retour se démarque avec cinq nominations. Il concourt dans la catégorie du Meilleur documentaire avec Je m’appelle humain, Wintopia,Tant que j’ai du respir dans le corps et The Forbidden Reel.

Pour la première fois, l’Iris Hommage sera remis à un organisme et non à une personne. Il s’agit de l’Association coopérative de productions audiovisuelles (ACPAV), qui se consacre au développement et à la production de films d’auteur depuis 50 ans.

Un total de 30 prix Iris seront décernés lors de deux soirées. Dans un premier temps, Didier Lucien animera le Gala Artisans à ARTV le 3 juin. Puis, le dimanche 6 juin, la comédienne Geneviève Schmidt animera le Gala Québec Cinéma sur les ondes de Radio-Canada.