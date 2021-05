Un déconfinement aussi pour la culture et les festivals

Les ministres de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et du Tourisme, Caroline Proulx, ont détaillé mercredi les mesures de déconfinement entourant la tenue d’évènements culturels et de festivals.

«Enfin, nous allons retrouver nos artistes qui nous donnent tant de joie de vivre!», s’est félicitée Nathalie Roy lors d’une conférence de presse. Celle-ci a ainsi annoncé le retour des spectacles et concerts en extérieur dès le 21 mai au Québec.

Les places devront être assises et attitrées d’avance, moyennant une distanciation entre les spectateurs de 2 mètres dans les zones rouges et orange, et 1,5m dans les zones jaunes. La capacité sera limitée à 250 personnes.

«Ce plan de déconfinement est le fruit des efforts concertés et de la résilience de la culture.» – La ministre Nathalie Roy

Une semaine plus tard, le 28 mai, les grandes salles de spectacles, les amphithéâtres, les stades intérieurs et les stades ou les sites extérieurs avec places assises et assignées pourront accueillir 2500 personnes. Ces espaces devront être subdivisés en sections indépendantes (comprenant entrées et sorties) avec une limite de 250 spectateurs. Les règles de distanciation devront également être respectées.

Les festivals et évènements en extérieurs sans places assignées seront autorisés dès le 25 juin 2021 à la grandeur du Québec. Un maximum de 2500 personnes pourra y accéder.

Les autres mesures de déconfinement pour la culture

Avec la levée du couvre-feu le 28 mai prévue dans le plan de déconfinement du gouvernement, la ministre de la Culture et des Communications promet aussi une «plus grande latitude pour les organisateurs de spectacles et les cinémas».

La vente de nourriture et boisson pourra quant à elle se faire par du personnel ambulant pour les évènements extérieurs.

Les ciné-parcs auront une capacité limitée à 400 véhicules.

Enfin, les parcours déambulatoires artistiques sont permis immédiatement.

En ce qui concerne les preuves de vaccination et les tests antigéniques, le gouvernement affirme ne pas avoir reçu de demandes de la part des promoteurs.

Nathalie Roy a par ailleurs évoqué que «les autres bonnes nouvelles vont venir au fur et à mesure que la vaccination avance». «J’invite les citoyens à profiter de la culture cet été», a-t-elle conclu.