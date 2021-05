Le couvre-feu levé le 28 mai

Le Québec déconfine, oui mais «graduellement et prudemment», précise le premier ministre du Québec, François Legault, en conférence de presse concernant les mesures sanitaires.

Dès le 28 mai, le couvre-feu sera levé partout au Québec. Se trouver à l’extérieur entre 21h30 et 5h ne sera plus interdit. De plus, à cette même date, le premier ministre permet les rassemblements dans les cours et les déplacements inter régions. Il augmente aussi la capacité des salles et stades à 2500 personnes si celles-ci ont des sections séparées de 250 personnes.

Dès le 11 juin, les terrasses des bars et restaurants seront accessibles mais toujours avec les mesures sanitaires actuelles.

«C’est grâce à vous autres si on peut présenter ce plan de déconfinement. Vacciner, ça rime avec été et party !» – François Legault

C’est à partir de la fin juin que des assouplissements sur le port du masque seront effectives. Le Dr Horacio Arruda explique que les visites à domiciles sans masques seront possibles si et seulement si elles ont reçu leurs deux doses.

Dès la fin du mois d’août, si les 12 ans et plus atteignent l’objectif de vaccination de 75 % avec deux doses administrées alors le port du masque ne sera plus obligatoire et le retour en présentiel sur les bancs de l’école sera effectif dès la rentrée scolaire d’août.

Graduellement, toutes les zones du Québec vont changer de palier. «Le 31 mai, la grande majorité des régions passeront au orange. À partir du 14 juin, la grande majorité passeront au jaune et dès le 28 juin, l’on passera au vert», décrit le premier ministre.

Un plan qui était attendu

Voilà plusieurs jours que le premier ministre est questionné quant à un éventuel plan de déconfinement, il peut donc lever le mystère ce mardi 18 mai.

Cependant, le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda martelait durant les conférences de presse du gouvernement qu’un plan de déconfinement était étroitement lié aux objectifs de vaccination.

Aujourd’hui, l’objectif annoncé du gouvernement de vacciner 75 % de la population d’ici le 24 juin devrait être atteint. C’est le ministre de la Santé et des services sociaux, Christian Dubé, et François Legault qui en ont fait la mention dans un gazouillis.

Défi relevé! ✅ 75% de la population adulte a reçu ou première dose ou pris rendez-vous. Grâce aux jeunes, nous sommes en voie d’atteindre notre objectif de vacciner tous les Québécois adultes qui le désirent au 24 juin. J’ai confiance en la solidarité de tous les Québécois! https://t.co/W4ntumbb0s pic.twitter.com/Ck2YbL2ONp — Christian Dubé (@cdube_sante) May 18, 2021

Le plus récent bilan de la situation sanitaire montrait que le Québec continuait à se stabiliser.

Aux États-Unis, le président Joe Biden avait annoncé que les personnes vaccinées n’avaient plus l’obligation de porter le masque.