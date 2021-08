Un film d’Alanis Obomsawin en première mondiale au TIFF

Le dernier court métrage d’Alanis Obomsawin, Honour to Senator Murray Sinclair, sera présenté en primeur au Festival international du film de Toronto (TIFF). La cinéaste d’origine abénaquise y sera également doublement célébrée cette année.

Honour to Senator Murray Sinclair est un documentaire plus que jamais d’actualité. Alanis Obomsawin y relate ainsi le parcours de celui qui a publiquement raconté les atrocités commises dans les pensionnats autochtones et de ces enfants qui ont connu un destin tragique.

Alanis Obomsawin recevra par ailleurs le Jeff Skoll Award in Impact Media en hommage à ses créations pour l’ONF. Le TIFF consacrera également à cette militante des Premières Nations une rétrospective, Celebrating Alanis.

Enfin, celle-ci ne sera pas la seule Québécoise représentée au Festival cette année. Denis Villeneuve se verra décerner le TIFF Ebert Director Award, tandis que deux films de l’ONF ont été sélectionnés dans la catégorie Short Cuts. Il s’agit de The Hidden Island of Ethics de Terril Calder Meneath et de Saturday Night réalisé par Rosana Matecki.

Le Montréalais Ivan Grbovic sera aussi de la partie avec Les oiseaux ivres. Ce long métrage de fiction est quant à lui en compétition dans la section Platform du TIFF.

Rappelons que le TIFF se déroulera du 9 au 18 septembre.