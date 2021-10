Naya Ali et Safia Nolin pour fêter les 60 ans d’Amnistie internationale

Amnistie internationale célèbre soixante années d’existence avec un spectacle aux chandelles. Celui-ci aura lieu le jeudi 14 octobre à la Cinquième Salle de la Place des Arts.

Naya Ali, Safia Nolin Annie Villeneuve et Clay and Friends se partageront la scène lors de cette soirée placée sous le signe de l’inclusion et de la diversité. L’écrivain et journaliste Michel Jean sera aussi présent pour une lecture de quelques extraits de ses récits. Didier Lucien assurera quant à lui l’animation.

Rappelons qu’ Amnistie internationale est une organisation de défense et de protection des droits humains. «Au fil des ans, les défis ont été nombreux et la dernière année a exacerbé les inégalités et davantage mis à mal la démocratie et les droits humains, partout dans le monde, y compris au Québec et au Canada», a déclaré France-Isabelle Langlois, directrice générale d’Amnistie internationale Canada francophone, dans un communiqué.

«Cette soirée se veut une célébration des nombreuses victoires des 60 dernières années, mais aussi une occasion de prendre conscience des défis qui nous attendent», ajoute-t-elle.

Amnistie internationale est financée à près de 99% par des dons et revendique son indépendance «de toute influence et idéologie politique, religieuse, économique». Les billets du spectacle-bénéfice sont ainsi en vente au prix de 150 $ pour la version virtuelle et de 250 $ pour une présence en salle.

La pertinence d’un mouvement comme Amnistie internationale est encore plus forte de nos jours. France-Isabelle Langlois