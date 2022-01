Dix candidats de Star Académie ont la COVID, la diffusion est reportée

La saison 2022 de Star Académie débutera finalement le 30 janvier. C’est la deuxième fois que la diffusion est reportée d’une semaine supplémentaire à cause de cas de COVID-19 chez les candidats.

Le public devra prendre son mal en patience, alors que la chaîne TVA vient d’annoncer qu’elle retarde le début de la nouvelle saison de Star Académie d’une autre semaine.

La semaine dernière, quatre des 19 candidats du premier Variété avait contracté la COVID-19. La production avait donc dû décalé la mise en onde. Cette semaine, six nouveaux cas positifs se sont ajoutés parmi les aspirants Académiciens, obligeant ainsi la première diffusion à être décalé à nouveau.

REPORT DU 1ER VARIÉTÉ



Avec regret, nous devons reporter d'une semaine le coup d'envoi de Star Académie prévu ce soir puisque 4 candidats ont contracté la COVID-19. La santé des artistes et des artisans de l’émission sera toujours notre priorité. À très vite! 💙#NationStarAc pic.twitter.com/BOGbY3exro — Star Académie TVA (@staracademietva) January 16, 2022

Rappel des nouveautés 2022

En attendant la diffusion, voici un rappel des nouveautés notoires de cette année.

D’abord, le public aura désormais accès aux Académiciens 24/7 grâce aux caméras qui filmeront les candidats jours et nuits. C’est ce qu’à annoncé la production un peu plus tôt sur son compte Instagram.

Ce sera également Marc Dupré qui animera cette nouvelle saison, alors que Patrice Michaud était à la barre des Variétés du dimanche en 2021.

Finalement, Guylaine Tremblay s’est jointe à l’équipe professorale de Star Académie pour la nouvelle saison de l’émission. Pour le plus grand bonheur du public, elle revêtira le costume de professeure d’interprétation. Elle rejoindra le banc des professeurs aux côtés de Lara Fabian et de Gregory Charles.

La pandémie oblige le report du gala Artis

La chaîne TVA a également mercredi le report du gala Artis, dont la diffusion en direct était prévue en mai. L’incertitude vis-à-vis la situation pandémique les a obligé à prendre cette décision.

«Nous tenions réellement à pouvoir célébrer tous ensemble et rendre hommage au talent de nos artistes québécois en réunissant les créateurs qui font notre télévision, et les passionnés qui la regardent. Ce n’est que partie remise!» mentionne Nathalie Fabien, directrice principale, chaînes et programmation du Groupe TVA.

La soirée Artis sera donc déplacée à une date ultérieure, que la production annoncera dès que celle-ci sera confirmée.