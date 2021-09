Guylaine Tremblay devient professeure pour Star Académie

Une comédienne de prestige se joint à l’équipe professorale de Star Académie pour la nouvelle saison de l’émission. Guylaine Tremblay revêtira le costume de professeure d’interprétation pour le plus grand bonheur du public et – on l’espère – de ses futurs élèves.

La comédienne aux multiples prix Artis et Gémeaux rejoindra le banc des professeurs aux côtés de Lara Fabian et de Gregory Charles. Elle devra évaluer chaque semaine les candidats qui se présenteront sur le plateau du dimanche soir.

Forte de son expérience en comédie, Guylaine Tremblay aura pour tâche d’«aider les Académiciens à créer un lien authentique avec le public, à comprendre l’émotion qui habite leurs chansons, à occuper la scène et à devenir tout simplement de meilleurs interprètes».

Moi, le talent, ça m’émeut! Surtout quand il est accompagné de passion, de courage et de dur labeur. C’est pour toutes ces raisons que je suis une fidèle téléspectatrice de Star Académie depuis le tout début. Je suis infiniment privilégiée d’accompagner tous ces jeunes dans leurs rêves! Guylaine Tremblay

Les auditions débutent pour les détenteurs du passeport vaccinal

Les Auditions du cru 2022 de Star Académie débuteront cette fin de semaine, soit le 10 septembre, à Montréal, à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, avant de prendre la route vers d’autres villes du Québec. Toutes les personnes âgées de 16 à 30 ans peuvent participer aux auditions en s’inscrivant sur le site staracademie.ca

Ces auditions entrent dans le giron des activités non essentielles ciblées par la mesure du passeport vaccinal. Les chanteurs voulant concourir devront donc être adéquatement vaccinés et disposer de l’application VaxiCode.



Pour ceux n’ayant pas encore reçu une deuxième dose de vaccin, des dates d’audition ont été ajoutées les 9 et 10 octobre à Montréal. Les personnes ne pouvant pas être adéquatement vaccinées dans les délais imposés peuvent contacter la production.