L’auteur québécois Kevin Lambert nommé au prix Médicis

Le jury du Médicis, l’un des prix littéraires français les plus prestigieux, a révélé mercredi une première sélection de 13 romans en français pour son édition 2021, sans se limiter à ceux parus à la rentrée. On trouve dans la liste le roman du Québécois Kevin Lambert, Tu aimeras ce que tu as tué, publié en 2017, et qui sort en France vendredi.

Des vedettes de cette rentrée d’août-septembre, comme Christine Angot avec Le Voyage dans l’Est ou Cécile Minard avec Plasmas, côtoient des livres sortis dans la plus grande discrétion en mai, comme celui d’Arrigo Lessana, Après l’avalanche, voire en mars, à savoir le pavé de 2300 pages d’Arthur Dreyfus, Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui.

La sélection de romans étrangers compte 11 titres, certains très remarqués comme Madame Hayat du Turc Ahmet Atlan, Poussières dans le vent du Cubain Leonardo Padura ou Shuggie Bain du Britannique Douglas Stuart, mais aussi d’autres plus confidentiels, comme Les Occasions manquées de l’Allemande Lucy Fricke ou Les Enfants de la Volga de la Russe Gouzel Iakhina.

Les prix Médicis du roman en français, du roman étranger et de l’essai doivent être décernés le 26 octobre.

Romans en français:

– Santiago Amigorena, Le Premier Exil (POL)

– Christine Angot, Le Voyage dans l’Est (Flammarion)

– Nina Bouraoui, Satisfaction (JC Lattès)

– Arthur Dreyfus, Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui (POL)

– Christophe Donner, La France goy (Grasset)

– Kevin Lambert, Tu aimeras ce que tu as tué (Le Nouvel Attila)

– Arrigo Lessana, Après l’avalanche (Exils)

– Héléna Marienské, Presque toutes les femmes (Flammarion)

– Céline Minard, Plasmas (Rivages)

– Christine Montalbetti, Ce que c’est qu’une existence (POL)

– Mohamed Mbougar Sarr, La Plus Secrète Mémoire des hommes (Philippe Rey)

– Maud Ventura, Mon mari (L’Iconoclaste)

– Antoine Wauters, Mahmoud ou la montée des eaux (Verdier)

Romans étrangers:

– Ahmet Atlan, Madame Hayat (Actes Sud, Turquie)

– Gabriela Cabezon Camara, Les Aventures de China Iron (L’Ogre, Argentine)

– Jan Carson, Les Lanceurs de feu, traduit de l’anglais (Sabine Wespieser, Royaume-Uni)

– Lucy Fricke, Les Occasions manquées (Le Quartanier, Allemagne)

– Gouzel Iakhina, Les Enfants de la Volga (Noir sur Blanc, Russie)

– Robert Jones Jr., Les Prophètes (Grasset, Etats-Unis)

– Jonas Hassen Khemiri, La Clause paternelle (Actes Sud, Suède)

– Reinhard Kaiser-Mühlecker, Lilas rouge (Verdier, Autriche)

– Leonardo Padura, Poussières dans le vent (Métailié, Cuba)

– Douglas Stuart, Shuggie Bain (Globe, Royaume-Uni)

– Natasha Trethewey, Memorial Drive (L’Olivier, Etats-Unis)