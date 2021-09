Première impulsion pour «En Flux: Films de poésie»

En Flux: Films de poésie, cette incursion dans le processus de création, met en lumière le talent de jeunes Montréalais.e.s issu.e.s des communautés noires. Métro, qui propulse cette initiative, vous invite à les découvrir.

Le projet du Centre PHI va donc de l’avant. Celles et ceux qui ont été recrutés partout à Montréal s’apprêtent à révéler leur art dans des courts métrages. Ces Films de poésie seront ainsi diffusés dès novembre prochain. En attendant, les lauréats et lauréates – réparti.e.s en trois groupes – participeront à partir de samedi à des ateliers créatifs menés par huit mentor.e.s. Présentation des équipes et de leurs œuvres en chantier.

Film en gestation: Ethereal

Chef d’équipe: Maxime Mucyo, réalisation

M Mucyo fait de la diversification des récits sa cause. Il pense la condition humaine, notamment celle des personnes noires, grâce à une pratique artistique multidisciplinaire. Cofondateur d’une société de production au contenu radical et transculturel, il prépare actuellement un recueil de nouvelles interactif sur les enjeux de l’immigration et des identités multiples.

Membres du groupe

Hervé Kajiji, direction artistique

Kalthoum Sitta, scénarisation

Malcolm Odd, production

Vision

Ethereal veut amener le public à réfléchir sur la place trop méconnue de la créativité noire dans notre société. Le film nous immergera dans le studio d’un artiste-peintre afin d’observer ses mouvements.

Film en gestation: How does black creativity manifest?

Chef d’équipe: Bethyna Saint Laurent, direction de création et production

Bethyna Saint Laurent est à l’origine de la société de production IAMTRENDLINE qui met en valeur les artistes montréalais.es émergent.e.s. Elle a surmonté plusieurs épreuves liées à sa santé mentale et son bien-être si bien que ses racines, la spiritualité et les connexions authentiques sont désormais au coeur de sa démarche. Celle-ci forme d’ailleurs un amalgame de musique et de compétences en ingénierie et en médias sociaux.

Membres du groupe

Winno A. Daniel, photographie

Collins Delva, graphisme et stylisme

Rosenante Laurent, écriture et poésie

Steff Gakuru, recherche et assistance à la production

Vision

How does black creativity manifest? gravite autour des thèmes de la responsabilité, de l’amour, de la présence, et de l’innovation. Le court métrage dévoilera l’équilibre entre créativité et réalité.

Film en gestation: Id•entité mystère

Chef d’équipe: Kugaruka Nsoromma, scénarisation

Kugaruka Nsoromma est une personne aux nombreuses facettes. Tantôt écrivain.e, tantôt oratrice et toujours fashionista, l’autodidacte a lancé une plateforme de publications avant-gardistes. Ses thèmes de prédilection sont les peuples-nations Kamites, le féminin sacré, les gardien.n-e.s des Portes (LGBTQIA+), la guérison/résilience des âmes, la symbolique des choses, la sexualité et le cosmos.

Membres du groupe

Malcom Odd , réalisation et montage

Yves-Loïc Kouadio , assistance à la caméra

Yannis Davy Guibinga , direction de la photographie

Vision

Id•entité mystère nous donnera à voir un être ésotérique et cosmique. Ce protagoniste pourvu d’une mission sacrée ordonnée depuis l’espace doit en effet se rendre sur notre planète bleue, non sans embûches…