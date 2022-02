Trois raisons d’aller voir l’expo «Stan Douglas: dévoilements narratifs»

Visiter Stan Douglas: dévoilements narratifs, c’est faire un voyage dans le temps et revivre des moments charnières du 20e siècle. Voici trois raisons de s’intéresser à l’œuvre de ce créateur d’images canadien présentée à la Fondation PHI.

Pour découvrir le représentant du Canada à la Biennale de Venise

Stan Douglas

La Biennale de Venise est aux arts visuels ce que le Festival de Cannes est au cinéma. Après avoir sauté une édition à cause de la pandémie, le prestigieux événement revient en force en 2022 et c’est nul autre que Stan Douglas qui y représente le Canada. Originaire de Vancouver, cet artiste visuel de renom – qualifié de «trésor canadien» et de «virtuose» par la commissaire de la Fondation PHI, Cheryl Sim – est doué pour reconstituer de grands événements historiques qui ont causé des changements socioculturels importants.

Pour voir en primeur la plus récente série de Stan Douglas

«2 March 1914»

Conçue en 2021, la série de photos Penn Station’s Half Century recrée des moments marquants qui ont eu lieu à la mythique gare de New York avant qu’elle soit relocalisée pour faire place au tout aussi célèbre Madison Square Garden. En neuf photos format géant disposées dans deux salles, Stan Douglas recrée des scènes qui ont eu lieu entre les murs de cet impressionnant lieu. Avec leurs compositions spectaculaires minutieusement réfléchies, leur lumière tout en contrastes et leurs impressionnants détails architecturaux, ces reconstitutions photographiques donnent l’impression d’avoir été captées sur le vif.

Pour plonger dans l’effervescence des années 1970

«Exodus, 1975»

Pour créer la série Disco Angola, Stan Douglas s’est mis dans la peau d’un photojournaliste new-yorkais des années 1970 couvrant en parallèle la naissance du disco aux États-Unis et la guerre civile en Angola. Résultat: huit photographies plus grandes que nature présentées en paires aux quatre étages de la Fondation PHI. Le rapprochement entre ces deux événements historiques a priori très éloignés est saisissant. En les présentant côte à côte, l’artiste nous fait prendre conscience du fait que ces deux luttes sont nées d’un urgent besoin d’émancipation.

L’exposition Stan Douglas: dévoilements narratifs est présentée gratuitement du 19 février au 22 mai à la Fondation PHI.