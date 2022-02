Trois spectacles à ne pas manquer pendant Montréal en lumière

Les salles de spectacle reprennent enfin vie! Montréal en lumière relance le bal des festivals. Voici trois événements qui valent le déplacement.

Pierre Lapointe

On n’aurait pas pu trouver un meilleur titre de spectacle pour renouer avec les arts de la scène! Avec Les retrouvailles, le célèbre auteur-compositeur-interprète compte célébrer en grand la réouverture des salles. Ce sera l’occasion d’entendre pour la première fois sur scène les pièces de son nouvel album, L’heure mauve, composé spécialement pour accompagner la visite de l’exposition du même nom de Nicolas Party, présentement en cours au Musée des beaux-arts de Montréal.

Les 18 et 19 février au Théâtre Maisonneuve.

Le Couleur

Quoi de mieux que l’éclatante disco-pop chic et ensoleillée de Le Couleur pour renouer avec les salles de spectacle? On vous met au défi de ne pas danser sur la musique entraînante à souhait du sympathique groupe. En plus, le jour même, Le Couleur fera paraître une version Deluxe de son plus récent album, Concorde, comprenant 13 nouvelles pistes. Quelque chose nous dit qu’on pourra découvrir sur scène quelques chansons inédites et nouveaux arrangements.

Le 25 février à L’Astral.

Les 7 Doigts

Il n’y a pas que des spectacles de musique à Montréal en lumière. Conçu spécialement pour cette édition du festival, le spectacle Cadence de la troupe Les 7 Doigts se déroulera entièrement sur glace, à l’extérieur. La production, qui met en scène des patineurs ainsi que des artistes de cirque professionnels, promet d’en mettre plein la vue avec ses sauts de barils acrobatiques, sa roue Cyr sur glace et ses autres prouesses de haute voltige.

Du 24 février au 5 mars sur l’esplanade de la place des Festivals.

Montréal en lumière se déroule du 17 février au 5 mars. La programmation complète du festival se trouve ici.