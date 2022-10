Photo: Sarah-Lacroix et fournie par Les 400 coups

Montréal récompense l’autrice Orbie et ses poux

L’autrice-illustratrice Orbie s’est vu décerner le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal cette matinée pour La fin des poux?.

C’est un jury composé de bibliothécaires jeunesse de la Ville qui a récompensé cette histoire inspirée par la pandémie, publiée aux éditions Les 400 coups.

Avec humour et un sens de l’observation unique, souligne la Ville par communiqué, la résidente de Cap d’Espoir, en Gaspésie, relate les péripéties d’une famille de poux qui, prisonnière d’une tête et beaucoup trop nombreuse pour vivre sans se piler sur les pattes, cherche à migrer de cuir chevelu à tout prix. Sinon, le groupe d’insectes court-il à sa perte?

La lauréate a reçu une bourse de 5000 $ durant la cérémonie, animée par nulle autre que la drag queen chouchoute des jeunes, Barbada.

Les finalistes ne sont néanmoins pas parti.e.s les mains vides, Les Amis de la Bibliothèque de Montréal leur ayant remis des bourses de 500 $.

Œuvres finalistes avec La fin des poux?

· Léonore, de Linda Amyot, Leméac

· Papier bulle, de Simon Boulerice (texte) et Eve Patenaude (illustrations), XYZ

· À qui appartiennent les nuages, de Mario Brassard (texte) et Gérard Dubois (illustrations), La Pastèque

· Truffe, de Fanny Britt (texte) et Isabelle Arsenault (illustrations), La Pastèque

Orbie (qui a notamment ses poules pour muses) n’en est pas à sa première récompense. Elle avait gagné le Prix de l’artiste de l’année en Gaspésie décerné par le Conseil des arts et lettres du Québec en 2021 ainsi que le deuxième prix au concours de bande dessinée Hachette Canada pour Pas d’pêche! en 2010.