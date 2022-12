La vraie croisière (et l’arrestation) d’Isabelle Lagacé

2016: l’arrestation des Québécoises Isabelle Lagacé et Mélina Roberge pour importation de cocaïne à bord d’un bateau de croisière en Australie fait couler beaucoup d’encre. Aujourd’hui, six ans plus tard, une série documentaire en trois parties, disponible sur Crave, revisite cette histoire de l’intérieur.

La série Cocaïne, prison & likes: la vraie histoire d’Isabelle s’intéresse au point de vue d’une des principales impliquées, Isabelle Lagacé, sur cette surprenante histoire qui a fait le tour du monde. Mélina Roberge, qui a déjà publié un livre sur le sujet, a décliné l’offre de participer.

En plus d’Isabelle, diverses autres personnes ayant suivi de près la situation – comme sa tante, son père, son amie, son ex-conjoint, des passagers de la croisière et des journalistes – commentent l’épopée pour une plongée encore plus en profondeur dans les coulisses de cette histoire.

Rappelons les faits: les deux jeunes femmes sont recrutées pour passer de la drogue sur un prestigieux bateau de croisière qui parcourait la moitié du monde. Elles ont documenté l’ensemble de leur périple à coup de publications aux apparences paradisiaques sur Instagram avant de se faire arrêter. Les médias ont sauté sur cette histoire inusitée de jeunes « instagrameuses » québécoises impliquées dans l’une des plus importantes saisies de drogue de l’histoire de l’Australie.

Après avoir purgé sa peine de prison à l’autre bout du monde, Isabelle est revenue au Québec en 2021. Maintenant, elle livre, sans filtre, sa version des faits pour la première fois.

Témoignage sans filtre

« Au début, je n’étais pas encline à participer à la série, raconte-t-elle lors d’une table ronde médiatique à laquelle Métro a assisté plus tôt cette semaine. Mais avec le temps, j’ai développé une confiance [en l’équipe]. J’ai vu que le but n’était pas de me démolir, comme les médias l’ont déjà assez fait. »

Le réalisateur Sébastien Trahan raconte que le tournage s’est fait sur huit journées d’environ six à sept heures d’entrevues, ce qui a permis « d’aller en profondeur dans la psychologie d’Isabelle ».

Cette dernière se souvient avoir été très réservée lors des premières entrevues, avant de devenir de plus en plus à l’aise. « Au final, j’ai dévoilé beaucoup plus que ce à quoi je m’attendais. » Se replonger dans ses souvenirs lui a même servi de sorte de thérapie, indique-t-elle.

Nouveau départ

Aujourd’hui, la jeune femme se dit fière de cette série dans laquelle elle explique comment elle s’est retrouvée dans une telle situation : dettes, relations toxiques, dépression, mode de vie nocturne malsain, etc. Elle était une cible idéale pour les recruteurs.

Isabelle espère que cette série pourra aider certaines personnes possiblement dans une situation similaire à la sienne à ne pas répéter les mêmes erreurs. Elle souhaite aussi montrer que la seconde chance est possible. L’expérience de tout perdre et de se retrouver en prison lui a permis de faire une importante introspection et elle considère aujourd’hui avoir grandi au fil de cette épreuve.

La série Cocaïne, prison & likes: la vraie histoire d’Isabelle sera disponible sur Crave dès le 2 décembre.