Une minisérie documentaire sur deux Québécoises trafiquantes de drogues

En plus d’avoir inspiré un film, l’histoire d’Isabelle Lagacé et de Mélina Roberge, deux Québécoises impliquées et reconnues coupables dans l’une des plus importantes saisies de cocaïne de l’histoire de l’Australie, sera racontée dans une minisérie documentaire. Cocaïne, prison & likes: la vraie histoire d’Isabelle sera disponible dès décembre sur Crave.

En 2016, alors qu’elles étaient en croisière à travers le monde, les deux jeunes femmes s’étaient empêtrées dans une affaire de trafic de cocaïne largement médiatisée. Elles avaient été arrêtées à Sydney, en Australie.

Après avoir passé plusieurs années derrière les barreaux de l’autre côté de la planète et être revenue au pays, Isabelle Lagacé s’est livrée en exclusivité devant la caméra pour cette minisérie documentaire.

Au cours des trois épisodes de 60 minutes, elle relate son expérience, exposant sans tabous sa version des faits et ce qu’elle a vécu. La jeune femme raconte notamment comment elle a pu servir de «mule» pour un réseau international de trafic de drogue.

«Dans les médias du monde entier, Isabelle a été étiquetée comme une grande trafiquante de drogues. Après avoir purgé sa peine, elle est revenue au Canada complètement transformée par cette expérience et elle a choisi de dévoiler sa version de son histoire digne d’une fiction», souligne la vice-présidente, développement de contenu, programmation et information chez Bell Média, Suzane Landry.

Cette minisérie réalisée par Sébastien Trahan est produite par URBANIA et Connect 3 Media en collaboration avec Bell Média.

C’est aussi Connect 3 Media qui est à l’origine de la production canado-mexicaine Sugar, un film inspiré de l’histoire d’Isabelle Lagacé et de Mélina Roberge qui devrait sortir plus tard cette année.

L’œuvre originale d’Amazon suit deux jeunes influenceuses persuadées par un homme charmant de prendre part à une croisière de luxe à bord d’un navire à destination de l’Australie. Vous devinez la suite…