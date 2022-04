Bientôt un film sur deux Québécoises trafiquantes de drogues

Vous souvenez-vous de ces deux influenceuses québécoises, Isabelle Lagacé et Mélina Roberge, qui avaient vu leur rêve se transformer en cauchemar après avoir été arrêtées en 2016 pour avoir participé à l’importation de cocaïne? Un film inspiré de leur histoire sera bientôt disponible sur Prime Video Canada.

La production canado-mexicaine Sugar, créée par la maison britanno-colombienne Sepia Films et la société montréalaise Connect3 Media, met en vedette Katherine McNamara, Jasmine Sky Sarin, Éric Bruneau (un Québécois qu’on a pu voir dans Laurence Anyways de Xavier Dolan) et Anthony Timpano.

Le long métrage, réalisé par le cinéaste Vic Sarin et dont la sortie est prévue cette année, suit deux jeunes influenceuses persuadées par un homme charmant de prendre part à une croisière de luxe à bord d’un navire à destination de l’Australie. Vous devinez la suite…

Le film original d’Amazon a été annoncé mercredi après-midi lors d’un événement où étaient présentées en première médiatique les nouveautés canadiennes et québécoises qui débarqueront prochainement sur la plateforme de streaming Prime Video Canada.

Le Québec en vedette sur Prime

Le Québec se distingue de différentes manières à travers les projets canadiens annoncés. En effet, deux productions nouvellement dévoilées ont été tournées au Québec. Il s’agit de Three Pines, une série basée sur les romans Armand Gamache enquête écrits par Louise Penny, ainsi que de la comédie dramatique The Sticky. Cette dernière s’inspire du célèbre «vol de sirop d’érable du siècle», qui s’est déroulé au Québec entre 2011 et 2012.

Comme cela avait déjà été annoncé, c’est Patrick Huard qui sera à la barre de la première production québécoise de la plateforme Prime Video d’Amazon, LOL: Qui rira le dernier?.

Dans cette adaptation québécoise de l’émission humoristique japonaise Documental, dix humoristes – dont l’identité n’a pas encore été révélée – auront la mission de faire éclater de rire leurs collègues, tout en retenant le leur le plus longtemps possible, tout en étant enfermé.e.s dans une pièce remplie de caméras cachées.

«Une raison qui me réjouit d’être l’animateur du show, c’est qu’avec les dix humoristes qu’on a, moi personnellement, je n’aurai eu aucune chance de tougher plus que 15 minutes», a déclaré Patrick Huard.

Finalement, le 6 mai sera disponible le documentaire de true crime The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith, une création de la productrice et réalisatrice montréalaise Nathalie Bibeau.

Parmi les nouvelles productions originales canadiennes, on compte les séries comiques The Kids in the Hall et The Lake, une reprise de la série d’animation pour adultes Gary et ses démons, ainsi qu’un documentaire sans titre nouvellement approuvé sur le célèbre groupe de rock The Tragically Hip.