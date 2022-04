Karine Vanasse et Émile Proulx-Cloutier dans «Avant le crash»

Éric Bruneau sera bien entouré dans Avant le crash. Radio-Canada a dévoilé mercredi la distribution de la série coécrite par l’acteur et sa conjointe, l’humoriste et autrice Kim Lévesque-Lizotte, dans laquelle Bruneau tient aussi l’un des rôles principaux. Et, déjà sur papier, le résultat fait saliver.

Karine Vanasse, Émile Proulx-Cloutier, Mani Soleymanlou et Benoit Drouin-Germain incarneront tous des personnages de premier plan dans cette histoire campée dans le monde de la finance, réalisée par Stéphane Lapointe (Faits divers, Patrick Sénécal présente…, Lâcher prise).

Ce dernier dirigera également d’autres pointures de la trempe de Guy Nadon, Marc Messier, Mylène Mackay, Marie-France Marcotte, Pier Paquette, Robert Toupin et Pierre Chagnon, entre autres, lors de ce tournage qui débutera mardi prochain, le 19 avril.

Sauver les apparences

Éric Bruneau y personnifiera Marc-André, un marginal sorti «du système» pour adopter un mode de vie tendant davantage vers la simplicité volontaire, en prétendant que c’est son choix. Ses ami.e.s François (Proulx-Cloutier), Evelyne (Vanasse) et Patrick (Soleymanlou), eux.elles, connaissent une carrière fulgurante dans une firme renommée, tandis que Vincent (Drouin-Germain) a opté pour un emploi de fonctionnaire après un épuisement professionnel.

Quand François offrira à Marc-André de revenir dans le monde des banquiers d’investissement, dans un poste au bas de l’échelle, question de «se refaire», Marc-André acceptera-t-il? Voudra-t-il réintégrer un milieu prestigieux, mais qui a eu raison de lui quatre ans auparavant? Sa camarade Evelyne, conjointe de François, le pressera d’accepter la proposition pour maximiser son potentiel, ressentant elle-même un empressement à reprendre le boulot au beau milieu de son congé de maternité. Entre qualité de vie, pression de performance et sauvetage des apparences, quelles valeurs l’emporteront?

Production de Sovimage (Les pays d’en haut, Faits divers, Mensonges), Avant le crash prendra l’affiche d’une des plateformes de Radio-Canada quelque part en 2022-2023.