Louis Morissette sera le «Maître du jeu» à Noovo cet automne

Une adaptation québécoise du jeu télévisé britannique Taskmaster débarque à Noovo cet automne. Dans Maître du jeu, Louis Morissette mettra au défi un panel formé de Mehdi Bousaidan, Eve Côté, Christine Morency, Matthieu Pepper et Jo Cormier.

Chaque semaine, le «maître du jeu», Louis Morissette, donnera une série de tâches ludiques et farfelues aux cinq humoristes. Ces derniers devront user de leur créativité et leur ingéniosité pour relever les défis.

Louis Morissette sera épaulé par un assistant, Antoine Vézina, qui jouera aussi le rôle d’arbitre une fois les épreuves relevées. L’arbitre évaluera et attribuera des points aux plus méritant.e.s.

Le but du jeu? Accumuler le plus de points pour remporter l’épisode et se mériter le prix inusité de la semaine. La personnalité qui aura gagné le plus d’épisodes sera ultimement couronnée championne ou champion de la saison.

L’émission Taskmaster au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, Taskmaster est présenté par Greg Davies et son adjoint Alex Horne, qui ont également créé l’émission originale. Dans son pays d’origine, le jeu télévisé a complété sa 13e saison. La série jouit d’une grande visibilité grâce à sa chaîne YouTube, qui cumule plus de 280 millions de vues.

Distribué par Avalon TV au Canada, le format a également été adapté dans 12 marchés à travers le monde, incluant la Nouvelle-Zélande, le Portugal, les pays nordiques et la Croatie.

La version québécoise, produite par KOTV en collaboration avec Bell Média, promet d’offrir un divertissement au public et de faire rire semaine après semaine l’automne prochain.