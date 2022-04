Avec son «Fabuleux printemps», Marie-Lyne Joncas veut décoincer la télé

Marie-Lyne Joncas insufflera un peu de pep dans nos télés ce printemps. Sans totalement réinventer le genre, son nouveau talk-show quotidien, Le fabuleux printemps de Marie-Lyne, jouera de couleur, de fraîcheur et d’audace, à l’image du style mi-frondeur, mi-taquin qu’on lui connaît.

«C’est un mélange de tout ce que j’ai fait jusqu’ici, lance l’animatrice en entrevue, pour définir son concept. Les grandes crues, Le courrier du cul… On est dans un ton très divertissant.»

Passion web

Grande amatrice de balados et autres plaisirs dérivés d’Internet, Marie-Lyne se lance aussi le défi de «sortir les jeunes du web» et leur faire tourner l’œil vers l’écran traditionnel, avec un contenu qui leur ressemble. «Qui n’est pas édulcoré par le diffuseur», jure-t-elle, en vantant l’appui que lui octroie Noovo dans cette aventure, et dans son désir de décoincer nos vieilles habitudes télévisuelles.

Ce genre de vœu pieux, de moderniser le «show de chaises» et de cibler un public plus large que la concurrence, a souvent été formulé dans les coulisses du petit écran d’ici, mais avec Joncas, on a envie d’y croire. Surtout lorsque celle-ci énumère des segments récurrents de son rendez-vous (comme les chroniques «Suivi du printemps», «Dictionnaire des séries télé» ou «Cartes postales de vedettes») et nomme quelques-uns de ses collaborateurs (Geneviève Schmidt offrira des sketchs, Samian rencontrera des gens engagés, Marie-Josée Gauvin déploiera des numéros musicaux festifs, etc).

Chaque soir, Marie-Lyne accueillera un.e invité.e qui passera la demi-heure avec elle. Rémi-Pierre Paquin, Christian Bégin, Mariana Mazza et François Arnaud seront ses premiers complices. L’intervieweuse raconte qu’en tournage, les entrevues sont longues, ce qui permet d’en tirer les portions les plus juteuses et touchantes pour les téléspectateur.trice.s.

«Je fais aussi beaucoup participer mes abonné.e.s Facebook et Instagram. On leur a demandé de trouver des sosies, d’imaginer des titres de biographies d’artistes – comme Ariane Moffatt, par exemple – et de nous envoyer des photos, pour le concours de l’animal le plus laid du Québec.»

Déjà, deux semaines d’épisodes ont été enregistrés, et Marie-Lyne estime que le produit sent bon.

C’est irrévérencieux et imparfait. On n’est pas dans le léché. On va dans l’humour et le punché. Quand je me trompe, on garde l’extrait au montage…

Julie, presque une soeur

On jaugera le résultat dès ce soir, lundi 11 avril, à Noovo. Évidemment emballée d’avoir enfin «son» émission bien à elle, Marie-Lyne Joncas se réjouit également de pouvoir compter, derrière la caméra, sur une équipe composée de plusieurs femmes. Et, comme elle, nombre de ses collègues en sont à leur première expérience dans leur poste (chef recherchiste, productrice au contenu, script-éditeur) sur ce plateau.

On n’est pas des vieux blasé.e.s, on est tous excité.e.s et on pousse ça à fond pour que ça soit bon!

Bien sûr, Marie-Lyne doit une fière chandelle à Julie Snyder et sa boîte ToRoS, qui lui ont proposé ce défi. Snyder a pris Joncas sous son aile il y a déjà quelques années, d’abord avec OD+ en direct, jusqu’à ce que la protégée remplace son aînée deux semaines cette année, à la barre de La semaine des 4 Julie.

«C’est rendu une amie. Une sœur, même. C’est quelqu’un qui m’a énormément encouragée et donné des conseils. Je peux l’appeler quand je veux. Julie aime mettre les autres femmes au-devant et ne se sent pas menacée par elles. Elle me fait sentir qu’elle croit en moi.»

Marie-Lyne Joncas nous convie au Fabuleux printemps de Marie-Lyne jusqu’à la fin juin. Après quoi, son horaire s’articulera principalement autour de son chalet et de ses verres de vin blanc pendant la saison chaude. D’autres projets commencent à se dessiner à son agenda pour l’automne, mais pour l’instant, elle se concentre à faire de notre printemps 2022 un moment pétillant.

Le fabuleux printemps de Marie-Lyne, du lundi au jeudi, à 18 h 30, à Noovo. Dès aujourd’hui, 11 avril 2022.