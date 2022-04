Véronique Cloutier recréera l’atmosphère de «La fureur» dans «Zénith»

Véronique Cloutier n’a pas peur des défis, elle l’a prouvé à maintes reprises. La vedette en relèvera un nouveau de taille à l’hiver 2023, en prenant les commandes d’une nouvelle émission de variétés à grand déploiement, Zénith, où on sent déjà qu’un parfum de La fureur flottera dans l’air.

C’est à ICI Télé, dans une case horaire encore indéfinie, que pétaradera cette compétition musicale rassemblant participant.e.s connu.e.s et public de tous les âges, et qu’on promet survoltée. Jamais paresseuse, Véro a choisi de présenter son nouveau happening en direct, sans filet, avec orchestre en studio.

Numéros spectaculaires

Sur un énorme plateau aux allures d’arène – le lieu de tournage n’a pas encore été choisi –, quatre artistes de quatre générations (les Z né.e.s à partir de 1994, les Y né.e.s entre 1981 et 1993, les X né.e.s entre 1968 et 1980 et les baby-boomers né.e.s avant 1968) s’affronteront dans des numéros musicaux spectaculaires, avec mises en scène et arrangements soigneusement travaillé.e.s. On retrouvera autant des talents montants que des étoiles d’hier.

Chacun.e représentera une partie de l’assistance de 100 spectateurs.trices sur place, de sa tranche d’âge (25 par groupe). Le processus de recrutement de ces 100 personnes, juges de l’émission, s’enclenchera cet automne. Ces quatre équipes auront en outre un.e capitaine de renom, qui endossera le rôle de porte-parole de sa bande. Il y aura du monde à la messe!

Zénith tendra donc à mixer les styles. En vidéoconférence avec la presse mercredi matin, Véro a fantasmé à voix haute, par exemple, d’entendre une voix dans la soixantaine interpréter le répertoire de Billie Eilish. On entendra des succès populaires de toutes les époques.

Une première ronde du tournoi opposera 24 chanteur.euse.s, après quoi demi-finales et finale finiront par couronner un.e grand.e gagnant.e, qui touchera le sommet, le Zénith!

Véronique Cloutier s’est entourée de son équipe gagnante habituelle de chez KOTV (Daniel Vigneault à la conception, Dominic Anctil à la mise en scène, Alain Chicoine à la réalisation, etc) pour bâtir ce concept qui lui colle à la peau.

On prédit déjà qu’il y aura beaucoup de crémage sur le gâteau dans Zénith, que le rendez-vous sera festif et endiablé. Le concept de cette nouveauté n’est pas sans rappeler, non plus, Le choc des générations, jeu du vendredi soir qu’avait piloté Gregory Charles à Radio-Canada en 2013 et 2014.

Loto-Méno à la télé

Autres bonnes nouvelles en vrac dans l’agenda de Véronique Cloutier : la dame animera de nouveau (pour une neuvième fois!) cette année le Gala des prix Gémeaux, dont la 37e édition aura lieu le 18 septembre prochain.

Son documentaire Loto-Méno, qui a cartonné sur ICI Tou.tv l’an dernier et permis à bien des femmes ménopausées de se sentir moins seules, sera relayé en rafale à ICI Télé la semaine prochaine, du 11 au 13 avril, à 21 h. La pétition mise en ligne dans la foulée de la sortie du documentaire, pour une meilleure accessibilité aux hormones bio-identiques, a déjà été signée plus de 180 000 fois.

Enfin, 1res fois – qui a été semble-t-il particulièrement difficile à préparer en temps de pandémie, parce que les retrouvailles nostalgiques impliquent nécessairement des rapprochements – prendra définitivement fin demain, jeudi 7 avril, après cinq saisons, avec une édition spéciale consacrée aux souvenirs de Véronique Cloutier, animée par Joël Legendre.