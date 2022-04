La table est mise pour «Après OD dans l’Ouest»

L’heure des retrouvailles et des «petites mises au point» a sonné pour les ex-candidat.e.s d’Occupation double dans l’Ouest!

Adeptes de la téléréalité de Noovo, notez la date du lundi 11 avril, à 19h, pour ne rien rater du début d‘Après OD dans l’Ouest, qui s’étalera au total sur 10 épisodes de 30 minutes. Une bande-annonce vient d’être dévoilée, au grand plaisir du fidèle public de l’émission.

L’animateur et «aspirant meilleur ami» des participant.e.s, Félix-Antoine Tremblay, réunira alors la joyeuse bande dans un chalet, pour une célébration et des échanges hauts en couleur et forts en émotions!

Contenu croustillant

On nous promet du «contenu original OD» particulièrement divertissant: fête de retrouvailles, brunch de gars, souper de filles, activité «chambre des ex» (où les duos Fred et Audrey, Sabrina et Nic, et Robin et Alexandra seront contraints de passer du temps en tête-à-tête) seront autant d’occasions de générer des instants de malaises et de tensions!

Félix-Antoine Tremblay s’entretiendra avec les familles des candidat.e.s. Robin et Alexandra renoueront avec différent.e.s prétendant.e.s au cours d’un tapis rouge personnalisé. Plusieurs ancien.ne.s d’OD (Sandrick, Adamo, Julie-Anne, Maude, Claudie, Kevin, Vincent et Julie) mettront leurs connaissances à l’épreuve dans un grand jeu-questionnaire.

Une soirée pyjama donnera lieu à une enlevante joute de «vérités-conséquences». Il y aura même un gala de remise de prix avec prestation musicale de Clodelle, avec quelques invité.e.s surprises. Bref, de quoi stimuler les révélations croustillantes!

Après OD dans l’Ouest, le lundi, à 19h, à Noovo, dès le 11 avril, et sur Noovo.ca. Des extraits seront aussi présentés le lundi, à 18h30, au Fabuleux printemps de Marie-Lyne, à la même antenne.