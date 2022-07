P-A Méthot animera «Cœur de trucker» (et les candidats sont dévoilés!)

On en sait maintenant davantage sur Cœur de trucker, cette téléréalité d’Unis TV qui permettra à des camionneuses et camionneurs au mode de vie nomade de trouver l’amour.

C’est l’humoriste P-A Méthot, originaire de la Gaspésie et ayant vendu 300 000 billets de son premier one man show, Plus gros que nature, qui animera l’émission, dont le concept entièrement original a été développé par la maison de production Attraction (Les Chefs!, Dans l’œil du dragon, L’amour est dans le pré).

Un peu à la façon de L’amour est dans le pré, Cœur de trucker permettra à des gens dont la routine quotidienne est atypique (horaires irréguliers, absences prolongées, solitude imposée, amours à distance…) de fraterniser avec des femmes et des hommes sensibles à leur réalité. P-A Méthot dit être un fervent fidèle de L’amour est dans le pré, qu’il regarde assidûment avec sa conjointe!

On connaît déjà les sept participant.e.s (six hommes et une femme), âgé.e.s de 21 à 50 ans qui, encore comme dans L’amour est dans le pré, se feront présenter des prétendant.e.s et apprendront à mieux les connaître à travers défis et activités sur les routes du pays, pour espérer peut-être vivre le coup de cœur ultime!

Voici les candidat.e.s!

Coraly, 21 ans, de Lac-Mégantic, espère fonder une famille avec l’homme de sa vie, est prête à s’établir avec lui peu importe la ville et sillonne le Québec en camion accompagnée de son chien.

Coraly, participante à Cœur de trucker

Dany, 40 ans, de L’Ancienne-Lorette, tient le volant depuis 20 ans. Il sillonne les Maritimes, l’Ontario et le Québec en semaine, mais revient à la maison tous les week-ends. Il est papa d’une adolescente de 15 ans, conserve un bon contact avec la maman de celle-ci, et il cherche une femme active pour le suivre dans ses péripéties.

Dany, participant à Cœur de trucker

Jonathan, 28 ans, de Saint-Damase, en Montérégie, grand adepte de hockey en hiver comme en été, est issu d’un clan possédant une entreprise agricole et de transport. Il habite d’ailleurs en face de sa famille et demeure très attaché à celle-ci. C’est un ami agriculteur ayant trouvé sa douce moitié à L’amour est dans le pré qui l’a convaincu de soumettre sa candidature à Cœur de trucker. Tout à coup que la chance lui sourirait à son tour…?

Jonathan, participant à Cœur de trucker

Régis, 26 ans, d’Amqui, se déplace hebdomadairement au Québec et aux États-Unis, et espère faire équipe avec une femme indépendante ayant sa propre carrière et qui n’attendra pas son retour le soir. Planche à neige, ski, motoneige et virées en voiture au son d’airs country sont ses loisirs de prédilection.

Régis, participant à Cœur de trucker

Keven, 27 ans, de Saint-Brigitte-des-Saults, au Centre-du-Québec, est souvent absent, mais est prêt à ajuster son horaire s’il déniche la perle rare! Or, le jeune homme n’arrive pas seul: sa future dulcinée devra accepter sa sœur, qu’il héberge, ainsi que ses cinq chats! Quand il n’avale pas des kilomètres de bitume, Keven prend le large en bateau ou en kayak, ou organise des barbecues entre amis.

Keven, participant à Cœur de trucker

Jean-Guy Junior, 41 ans, de Sainte-Sophie, dans les Laurentides, travaille dans le transport depuis 17 ans, est papa d’un bambin de six ans et passe ses étés en roulotte. Féru de plein air et cuisinier aguerri, il prépare lui-même ses repas pour ses voyages plutôt que d’arrêter au restaurant.

Jean-Guy Junior, participant à Cœur de trucker

Enfin, Dominique, 50 ans, de Saint-Jean-sur-Richelieu, est également musicien et chanteur, et aime gratter la guitare dans ses moments de pause… quand il ne joue pas au taxi pour ses adolescents de 15 et 13 ans! Le mordu de course à pied en sentier cherche à rencontrer une femme aimant le sport et les arts.

Dominique, participant à Cœur de trucker

Les 10 épisodes d’une heure de Cœur de trucker seront en ondes à Unis TV au printemps 2023. Les personnes intéressées par la perspective de rencontrer l’âme sœur dans ce contexte et de devenir ainsi prétendant.e.s peuvent s’inscrire en ligne sur TV5Unis. Les portraits vidéo des candidat.e.s sont également disponibles sur le site.